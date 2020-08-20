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Происшествия

Россия обвинила украинские спецслужбы в попытке похитить одного из главарей «ДНР»: первые детали

10:52 20 августа 2020
задержание

В Москве 20 августа попытались выкрасть одного из главарей террористической «ДНР». Российская ФСБ обвиняет в этом украинские спецслужбы: якобы главаря боевиков, имя которого не разглашается, должны были нейтрализовать и вывезти в Украину. Причем по российской версии, за похищением стоял украинец, которого еще 8 июля арестовали в Киеве.

ФСБ опубликовала видео, как задерживают «группу похитителей». Запись опубликована Telegram-каналом bbbreaking. Под стражу помещены семеро человек — все российские граждане (Макаров Т.Б., Мищенко М.С., Капкаева О.Д., Кормич А.М., Пызин М.Ю., Долгов В.В., Мороз Е.А.). Макарова называют лидером группы, а Мороза — организатором канала по переправке похищенного в Украину.

Согласно версии от российской стороны, семерых россиян из криминальных кругов наняли двое украинцев — некие Андрей Байдала (псевдоним Швед) и Игорь Мищенко. Непосредственным исполнителям за работу пообещали 200 тыс. долларов, а первые 50 тысяч выплатили авансом.

ФСБ утверждает, что Байдала и Мищенко действовали под руководством главы Департамента контрразведки СБУ. Ранее Андрей Байдала назывался организатором ликвидации в Донецке главаря «ДНР» Александра Захарченко.

Также утверждается, что якобы украинские спецслужбы привлекали группу Макарова-Пызина и для других спецопераций в России и на оккупированном Донбассе. В частности, наемники использовались для наблюдений, похищений, ликвидации.

Напомним, ранее в оккупированном Донецке были задержаны трое украинцев. Боевики обвинили их в подготовке диверсий. Было заявлено, что якобы схваченные участники группы называли своим лидером Андрея Байдалу (Шведа). В СБУ на это заявили, что не будут комментировать фейки террористов.

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