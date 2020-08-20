- 11:53 В сети появилось новое доказательство зверств белорусских силовиков
- 11:37 Криминального авторитета Лоту Гули расстреляли на турецком курорте
- 11:36 Без симптомов почти не бывает: врач рассказал, как распознать COVID-19
- 11:13 В больнице рассказали о состоянии Навального
- 11:08 «Севилья» – «Интер»: прогнозы букмекеров на финал Лиги Европы
- 11:04 Может ли специализированный суд по вопросам интеллектуальной собственности спасти от многолетних споров? — СМИ
- 10:52 Россия обвинила украинские спецслужбы в попытке похитить одного из главарей «ДНР»: первые детали
- 10:37 Трамп считал Украину частью России, — Болтон
- 10:31 Заминирование в центре столицы: бизнесмен Петренко может быть причастен к рейдерству предприятий
- 10:28 Я невъездной ни в Россию, ни в ее марионеточные образования «ДНР» и «ЛНР», — Виталий Скляров
- 10:26 Украинские легкоатлеты завоевали три медали на этапе Континентальной лиги
- 10:20 В Киеве сбили лося, гулявшего в районе Выдубичей
Россия обвинила украинские спецслужбы в попытке похитить одного из главарей «ДНР»: первые детали
В Москве 20 августа попытались выкрасть одного из главарей террористической «ДНР». Российская ФСБ обвиняет в этом украинские спецслужбы: якобы главаря боевиков, имя которого не разглашается, должны были нейтрализовать и вывезти в Украину. Причем по российской версии, за похищением стоял украинец, которого еще 8 июля арестовали в Киеве.
ФСБ опубликовала видео, как задерживают «группу похитителей». Запись опубликована Telegram-каналом bbbreaking. Под стражу помещены семеро человек — все российские граждане (Макаров Т.Б., Мищенко М.С., Капкаева О.Д., Кормич А.М., Пызин М.Ю., Долгов В.В., Мороз Е.А.). Макарова называют лидером группы, а Мороза — организатором канала по переправке похищенного в Украину.
Согласно версии от российской стороны, семерых россиян из криминальных кругов наняли двое украинцев — некие Андрей Байдала (псевдоним Швед) и Игорь Мищенко. Непосредственным исполнителям за работу пообещали 200 тыс. долларов, а первые 50 тысяч выплатили авансом.
ФСБ утверждает, что Байдала и Мищенко действовали под руководством главы Департамента контрразведки СБУ. Ранее Андрей Байдала назывался организатором ликвидации в Донецке главаря «ДНР» Александра Захарченко.
Также утверждается, что якобы украинские спецслужбы привлекали группу Макарова-Пызина и для других спецопераций в России и на оккупированном Донбассе. В частности, наемники использовались для наблюдений, похищений, ликвидации.
Напомним, ранее в оккупированном Донецке были задержаны трое украинцев. Боевики обвинили их в подготовке диверсий. Было заявлено, что якобы схваченные участники группы называли своим лидером Андрея Байдалу (Шведа). В СБУ на это заявили, что не будут комментировать фейки террористов.627
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...
Ветер: 1 м/с В
Давление: 740 мм