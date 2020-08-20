Криминального авторитета Лоту Гули расстреляли на турецком курорте

В четверг, 20 августа, на популярном турецком курорте Анталья убит известный 48-летний криминальный авторитет Лоту Гули (в миру — Надир Салифов). Члены его группировки действовали в Одессе с 2016 года.

Как сообщают турецкие СМИ, инцидент произошел в ресторане местного отеля. Там в Салифова стрелял в упор один из его друзей, четыре выстрела попали «в цель». В частности, в голову. Гули срочно госпитализировали в реанимацию, но спасти его не удалось.

Убийцу, также представителя криминального мира, по прозвищу Хан Ахмедлинский задержала турецкая полиция на трассе Денизли — Анталья. Тело Надира Салифова отправили в морг Института судебной медицины.

Лоту Гули курировал, в частности, различные формирования, которые неоднократно попадали в поле зрения одесских правоохранителей.

Так, неделю назад спецназ СБУ задержал еще двух участников банды похитителей людей. Задержанным инкреминируют преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 146 (похищение человека) УК Украины. В качестве меры пресечения их заключили в СИЗО без права внесения залога.

Надир Салифов — этнический азербайджанец, родился в грузинском Дманиси, в многодетной семье. Больше всего он сошелся со своими младшими братьями — Намиком и Мушфигом. Собственно, они позже и участвовали в его «бизнесе».

Вскоре после рождения Надира его семья переехала в Азербайджан, и к 1995 году, когда ему было 22 года, Гули успел прославиться благодаря грабежам, разбоям, вымогательству и похищению людей. За эти «подвиги» он угодил за решетку на 15 лет. Через пять лет после этого ему заочно присвоили титул «вора в законе» и «короновали».

Многие годы он провел в тюрьмах Азербайджана. Был освобожден в октябре 2017- го и сразу отбыл в Турцию, где постоянно проживал в последнее время. Несмотря на то что в 2018 году Салифов был депортирован из Турции, он все же вернулся в страну нелегально.

Ранее сообщалось о том, что в конце января этого года в Стамбуле была задержана группа лиц, покушавшихся на убийство Надира Салифова. Всего было задержано 17 подозреваемых, среди них — девять азербайджанцев, пять грузин, два украинца и один россиянин. В ходе личного досмотра у подозреваемых было обнаружено 11 пистолетов, один автомат и 222 патрона к ним. По данным турецких правоохранительных органов, группировкой руководил грузинский криминальный авторитет Гурам Чихладзе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в России пересчитали «воров в законе» и назвали количество долларовых миллиардеров среди них. Одним из самых богатых в этом списке оказался Гули.

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