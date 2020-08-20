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Происшествия

«Мне все равно, кто у вас там умер»: во Львове маршрутчик оскорбил мать погибшего на Донбассе бойца

12:33 20 августа 2020
Маршрутка

В четверг, 20 августа, водитель маршрутки отказал в проезде матери погибшего воина АТО. Ранее жену погибшего бойца АТО оскорбил маршрутчик в Киеве.

О произошедшем сообщает в своем Facebook Мария Найда. Он написала, что во Львове зашла в автобус и показала удостоверение льготного проезда матери погибшего воина АТО. Но водитель сказал выйти и ждать следующую маршрутку, так как у него только сидячие места.

«Я ему объяснила, что у меня погиб сын, чтобы вы ездили и зарабатывали деньги. На это прозвучал ответ: «Мне все равно кто у вас там умер».

Тогда одна из пассажирок уступила место матери героя.

«И почему наши перевозчики не проводят с ними воспитательную работу?» —задает вопрос Мария Найда.

В сети поднялась волна возмущения:

Ранее сообщалось, что в Чернигове проучили наглого водителя маршрутки.

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