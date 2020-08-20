- 13:28 «Велике будівництво» в лицах: кто ремонтирует и строит садики, школы и дороги для Украины
- 13:15 «Киев – это мы»: «Динамо» представило новую форму
- 13:14 Чиновников командования Медсил ВСУ поймали на взятке в 1 млн грн
- 13:07 Названа дата прощания с Борисом Патоном
- 12:45 Где смотреть онлайн «Севилья» — «Интер»: расписание трансляций финала Лиги Европы
- 12:33 «Мне все равно, кто у вас там умер»: во Львове маршрутчик оскорбил мать погибшего на Донбассе бойца
- 12:20 В работе Gmail произошел масштабный сбой
- 12:12 «Воины света»: Михалок взбудоражил сеть фото с Зеленским и Ермаком
- 12:11 Дельфины помогают военным справиться со стрессом, — эксперт
- 12:01 Банки таки смогут конфисковать имущество должников по кредитам
- 11:53 В сети появилось новое доказательство зверств белорусских силовиков
- 11:37 Криминального авторитета Лоту Гули расстреляли на турецком курорте
Чиновников командования Медсил ВСУ поймали на взятке в 1 млн грн (фото)
Сотрудники СБУ разоблачили коррупционную схему, которая действовала при закупке средств индивидуальной защиты для украинской армии. Ранее СБУ провела обыски в Закарпатской ОГА.
Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленники планировали использовать борьбу с CОVID-19 для того, чтобы разбогатеть на 1 млн грн.
Установлено, что сделку организовали начальник управления Командования Медицинских сил вместе с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, должностным лицом Государственной инспекции энергетического надзора и посредником.
Они требовали от представителя коммерческой структуры, занимающейся продажей медицинских масок, взятку в размере 1 млн грн гривен и обещали обеспечить победу в открытых торгах. С каждой проданной маски 1 гривня должна была идти на взятку.
Злоумышленники получили первую часть отката — 400 тыс. грн. Их задержали при получении заключительной части — 600 тыс. грн.
При обысках обнаружили средства, полученные злоумышленниками накануне.
Проверяется причастность к коррупционной схеме других военнослужащих и Командования Медицинских сил.
Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила крупные махинации с землей в Запорожье.127
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...
Ветер: 1 м/с В
Давление: 740 мм