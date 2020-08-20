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Происшествия

Чиновников командования Медсил ВСУ поймали на взятке в 1 млн грн (фото)

13:14 20 августа 2020
Задержание

Сотрудники СБУ разоблачили коррупционную схему, которая действовала при закупке средств индивидуальной защиты для украинской армии. Ранее СБУ провела обыски в Закарпатской ОГА.

Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленники планировали использовать борьбу с CОVID-19 для того, чтобы разбогатеть на 1 млн грн.

Установлено, что сделку организовали начальник управления Командования Медицинских сил вместе с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, должностным лицом Государственной инспекции энергетического надзора и посредником.

Они требовали от представителя коммерческой структуры, занимающейся продажей медицинских масок, взятку в размере 1 млн грн гривен и обещали обеспечить победу в открытых торгах. С каждой проданной маски 1 гривня должна была идти на взятку.

Злоумышленники получили первую часть отката — 400 тыс. грн. Их задержали при получении заключительной части — 600 тыс. грн.

При обысках обнаружили средства, полученные злоумышленниками накануне.

Проверяется причастность к коррупционной схеме других военнослужащих и Командования Медицинских сил.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила крупные махинации с землей в Запорожье.

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