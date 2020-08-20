Едва избежал самосуда: в Одессе мотоциклист сбил на переходе мать с двумя маленькими детьми (фото, видео)

На пешеходном переходе в крупнейшем одесском жилом массиве — поселке Котовского — мотоциклист сбил женщину с двумя маленькими детьми: одному — семь лет, второму, он был в коляске, — около двух. (Недавно на Виннитчине пьяный водитель сбил на переходе женщину с ребенком.)

ДТП произошло на улице Семена Палия, неподалеку от остановки общественного транспорта «Крыжановка». По информации очевидцев, водитель мотоцикла двигался в сторону города от улицы Марсельской и не пропустил пешеходов.

«Скорая» доставила малышей в детскую областную клиническую больницу. В медицинской помощи нуждалась также пассажирка мототранспорта: подозрение на перелом руки.

Многочисленные свидетели СП решили «проучить» мотоциклиста. Еще до приезда полиции они пытались устроить самосуд, стали «доставать» его ударами и выкриками: «Сейчас ты ответишь!». К счастью, их вовремя остановили, виновник ДТП отделался лишь легким испугом и ощутил на себе только несколько ударов.

В полиции данный инцидент пока не комментируют.

Недавно жуткое происшествие произошло на Львовщине. Водитель на машине сбил и трижды переехал 4-летнюю девочку.

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