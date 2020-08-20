В Севастополе прогремел смертельный взрыв в жилом доме: фото ЧП

В четверг, 20 августа, в оккупированном Севастополе произошел взрыв в многоквартирном доме. При этом возник пожар, и погиб один человек. Ранее в оккупированном Крыму на девочку упал телевизор, что привело к ее смерти.

Как сообщает издание Крым.Реалии, взрыв произошел в пятиэтажке, расположенной в поселке Кача.

Подконтрольное оккупантам МЧС Севастополя заявило об эвакуации 46 человек. Местные СМИ сообщают, что взрыв произошел в квартире на пятом этаже, в которой погиб 41-летний мужчина. Предварительная причина случившегося — неисправность газового оборудования.

Ранее сообщалось, что в центре оккупированного Симферополя возник сильный пожар на стадионе «Локомотив». В сети показали обугленный спортивный комплекс, на котором с 2014 года и так не проходят международные соревнования.

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