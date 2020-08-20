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В Севастополе прогремел смертельный взрыв в жилом доме: фото ЧП
В четверг, 20 августа, в оккупированном Севастополе произошел взрыв в многоквартирном доме. При этом возник пожар, и погиб один человек. Ранее в оккупированном Крыму на девочку упал телевизор, что привело к ее смерти.
Как сообщает издание Крым.Реалии, взрыв произошел в пятиэтажке, расположенной в поселке Кача.
Подконтрольное оккупантам МЧС Севастополя заявило об эвакуации 46 человек. Местные СМИ сообщают, что взрыв произошел в квартире на пятом этаже, в которой погиб 41-летний мужчина. Предварительная причина случившегося — неисправность газового оборудования.
Ранее сообщалось, что в центре оккупированного Симферополя возник сильный пожар на стадионе «Локомотив». В сети показали обугленный спортивный комплекс, на котором с 2014 года и так не проходят международные соревнования.292
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
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