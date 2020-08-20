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Пациентов заставляли работать бесплатно: на Львовщине накрыли очередной «реабилитационный центр» (фото)

14:55 20 августа 2020
На Львовщине накрыли «реабилитационный центр»

В четверг, 20 августа, сотрудники полиции и прокуратуры провели обыски в одном из «реабилитационных центров» для зависимых от наркотиков и алкоголя, расположенном в частном доме в одном из сел Жовковского района, сообщили в ГУ Национальной полиции Львовской области. Ранее деятельность таких заведений пресекли на Ивано-Франковщине.

Было установлено, что руководители «реабилитационного центра» на Львовщине не имели никаких разрешительных документов на такую деятельность и вообще не имели отношения к медицинской сфере. Во время обыска изъяли документация на лиц, которые проходили «реабилитацию», деньги, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.

— В учреждении находилось 17 лиц в возрасте от 19 до 40 лет, жители Львова, Киева, Тернополя и Харькова, — которых содержали против их воли, проводя принудительное «лечение», — рассказывает начальник областного главка полиции Василий Виконский. — Самостоятельно центр они оставить не могли, т. к. находились под постоянным надзором персонала. Звонки и разговоры по телефону контролировались. Стоимость пребывания одного «пациента» составляла 10 тысяч гривен в месяц.

Как уточняет прокурор Львовской области Ирина Диденко, организовал работу центра 40-летний уроженец Харькова и 43-летняя жительница Житомирской области. Помощь им оказывали еще пять человек. Они заставляли «пациентов» бесплатно работать, при этом слишком строптивых избивали. Также этим людям не давали возможности общаться с родственниками.

По факту открыто уголовное производство по статье «Торговля людьми». Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы. Ведется следствие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о других «реабилитационных центрах» на Львовщине, в которых пытали людей.

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