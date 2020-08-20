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Происшествия

«Стало скучно»: в курортной зоне Одессы устроили стрельбу (видео)

15:29 20 августа 2020
выстрелы в Одессе

Поздно вечером 19 августа в курортной зоне Одессы, в районе известной Аркадии, раздались выстрелы. Таковые можно было не только слышать, но и наблюдать воочию. Более того, пули «свистели прямо рядом с людьми, переходившими улицу». Конкретнее — площадь 10 Апреля, рядом с монументом освободителям Одессы в годы Второй мировой войны. (Недавно под Киевом мужчина устроил стрельбу возле остановки общественного транспорта и ранил 20-летнюю девушку.)

Как оказалось, некой мужской компании стало «скучно, в самом деле» и они решили немного поразвлечься. Заодно продемонстрировать окружающим свою исключительность — наличие оружия и безнаказанность.

На сей раз не вышло: как раз в этот момент «по кругу», рядом с монументом, проезжали правоохранители. На выложенном в сети видео зафиксировано, как они выходят из авто, подходят к бравым молодцам и… На этом развлечения последних заканчиваются.

Правда, в полиции этот инцидент пока не комментируют.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео, снятое на улицах Харькова, где пассажир автомобиля устроил беспорядочную стрельбу.

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