27.31 / 27.58 32.17 / 32.67
Киев: +28
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве неизвестный угрожает взорвать супермаркет

16:17 20 августа 2020
В Киеве неизвестный угрожает взорвать супермаркет

В киевский магазин «Велмарт» по улице Чернобыльской зашел неизвестный с черным пакетом, который сразу же заявил, что в пакете находится взрывчатка.

По данным ресурса «Киев Оперативный», у мужчины присутствуют признаки алкогольного опьянения.

Вместе с тем о выдвижении «террористом» каких-либо требований ничего не известно.

Напомним, 3 августа мужчина захватил отделение банка в помещении бизнес-центра «Леонардо», заявив, что в рюкзаке у него — взрывчатка. Он требовал выхода в эфир телеканала ZIK. На его условия согласились и в момент интервью произошел захват. Впоследствии суд по требованию прокуратуры поместил его под арест на 2 месяца без права на залог.

141

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В Киеве неизвестный угрожает взорвать супермаркет

В Киеве неизвестный угрожает взорвать супермаркет

Дмитрий Песков

Песков прокомментировал отравление Навального, но ни разу не назвал его фамилию

Госпитализация Навального

"Пациент не дал согласие": к находящемуся в коме Навальному не пускают жену

выстрелы в Одессе

«Стало скучно»: в курортной зоне Одессы устроили стрельбу (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер