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В Киеве неизвестный угрожает взорвать супермаркет
В киевский магазин «Велмарт» по улице Чернобыльской зашел неизвестный с черным пакетом, который сразу же заявил, что в пакете находится взрывчатка.
По данным ресурса «Киев Оперативный», у мужчины присутствуют признаки алкогольного опьянения.
Вместе с тем о выдвижении «террористом» каких-либо требований ничего не известно.
Напомним, 3 августа мужчина захватил отделение банка в помещении бизнес-центра «Леонардо», заявив, что в рюкзаке у него — взрывчатка. Он требовал выхода в эфир телеканала ZIK. На его условия согласились и в момент интервью произошел захват. Впоследствии суд по требованию прокуратуры поместил его под арест на 2 месяца без права на залог.141
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