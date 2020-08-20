В Киеве неизвестный угрожает взорвать супермаркет

В киевский магазин «Велмарт» по улице Чернобыльской зашел неизвестный с черным пакетом, который сразу же заявил, что в пакете находится взрывчатка.

По данным ресурса «Киев Оперативный», у мужчины присутствуют признаки алкогольного опьянения.

Вместе с тем о выдвижении «террористом» каких-либо требований ничего не известно.

Напомним, 3 августа мужчина захватил отделение банка в помещении бизнес-центра «Леонардо», заявив, что в рюкзаке у него — взрывчатка. Он требовал выхода в эфир телеканала ZIK. На его условия согласились и в момент интервью произошел захват. Впоследствии суд по требованию прокуратуры поместил его под арест на 2 месяца без права на залог.

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