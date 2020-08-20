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Происшествия

"Минера" киевского супермаркета задержали

17:11 20 августа 2020
Велмарт

В Киеве полиция задержала неизвестного из супермаркета «Велмарт» по улице Чернобыльской, заявившего о наличии у него взрывчатки. Напомним, ранее в киевском супермаркете покупатель снял маску, за что получил тумаков от охранника.

По данным СМИ, «минер» был пьян, а взрывом начал угрожать после того, когда его не пустили в торговый зал без маски.

Напомним, накануне без маски в магазине заметили президента Владимира Зеленского — он сделал селфи с жителями Бахмута на Донбассе.

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