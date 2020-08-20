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"Минера" киевского супермаркета задержали
В Киеве полиция задержала неизвестного из супермаркета «Велмарт» по улице Чернобыльской, заявившего о наличии у него взрывчатки. Напомним, ранее в киевском супермаркете покупатель снял маску, за что получил тумаков от охранника.
По данным СМИ, «минер» был пьян, а взрывом начал угрожать после того, когда его не пустили в торговый зал без маски.
Напомним, накануне без маски в магазине заметили президента Владимира Зеленского — он сделал селфи с жителями Бахмута на Донбассе.212
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».
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