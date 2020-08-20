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В центре Киева нечем дышать: стала известна причина задымления воздуха
В Киеве в дополнение к коронавирусной опасности фиксируется увеличение уровня загрязненности воздуха. Причиной стали высокая температура воздуха и пожары.
Как сообщила в соцсети пресс-служба Киевской городской государственной администрации, превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида серы зафиксировано на Бессарабской, Демеевской площадях, бульваре Леси Украинки, а также на проспекте Науки, на Бессарабской и Демеевской площадях, проспекте Оболонском, бульваре Леси Украинки имеет место повышенная концентрация в воздухе диоксида азота, а на Бессарабской и Демеевской площадях, проспекте Оболонском и на бульваре Леси Украинки — еще и формальдегида.
Киевлянам дали советы, как вести себя при задымлении воздуха:
- чаще проводить влажную уборку помещения;
- избегать дорог с высокой загруженностью автомобилями;
- увеличить употребление жидкости до 2−3 литров в сутки;
- держать окна закрытыми, особенно утром и вечером.
Напомним, от сильного смога киевляне страдали и весной — тогда это было связано с лесными пожарами на Житомирщине.98
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