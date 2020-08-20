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Происшествия

В центре Киева нечем дышать: стала известна причина задымления воздуха

18:14 20 августа 2020
Смог в Киеве

В Киеве в дополнение к коронавирусной опасности фиксируется увеличение уровня загрязненности воздуха. Причиной стали высокая температура воздуха и пожары.

Как сообщила в соцсети пресс-служба Киевской городской государственной администрации, превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида серы зафиксировано на Бессарабской, Демеевской площадях, бульваре Леси Украинки, а также на проспекте Науки, на Бессарабской и Демеевской площадях, проспекте Оболонском, бульваре Леси Украинки имеет место повышенная концентрация в воздухе диоксида азота, а на Бессарабской и Демеевской площадях, проспекте Оболонском и на бульваре Леси Украинки — еще и формальдегида.

Киевлянам дали советы, как вести себя при задымлении воздуха:

  • чаще проводить влажную уборку помещения;
  • избегать дорог с высокой загруженностью автомобилями;
  • увеличить употребление жидкости до 2−3 литров в сутки;
  • держать окна закрытыми, особенно утром и вечером.

Напомним, от сильного смога киевляне страдали и весной — тогда это было связано с лесными пожарами на Житомирщине.

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