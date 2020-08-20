В центре Киева водитель Uber сбил мотоциклиста и нагло сбежал с места аварии (видео)

В центре Киева водитель Uber на Fiat сбил мотоциклиста на Льва Толстого и бежал с места ДТП. Как сообщают очевидцы в паблике «Киев Оперативный», попытки остановить его оказались безуспешными. Напомним, в начале августа байкер серьезно пострадал в результате ДТП в Киеве на Троещине.

Потерпевшему оказали помощь медики.

На месте ДТП

В сети появилось видео момента бегства нарушителя.

Напомним, ранее на Житомирской трассе произошло жесткое столкновение BMW с байком. «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивные фото с места аварии.

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