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В центре Киева водитель Uber сбил мотоциклиста и нагло сбежал с места аварии (видео)
В центре Киева водитель Uber на Fiat сбил мотоциклиста на Льва Толстого и бежал с места ДТП. Как сообщают очевидцы в паблике «Киев Оперативный», попытки остановить его оказались безуспешными. Напомним, в начале августа байкер серьезно пострадал в результате ДТП в Киеве на Троещине.
Потерпевшему оказали помощь медики.
В сети появилось видео момента бегства нарушителя.
Напомним, ранее на Житомирской трассе произошло жесткое столкновение BMW с байком. «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивные фото с места аварии.124
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