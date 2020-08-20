«Мы лишились квартиры после того, как оставили негативный отзыв о застройщике в соцсети»

Эта невероятная история произошла с молодой семьей, купившей квартиру в жилкомплексе «Orange Park» под Киевом. После того как Анжелика Бондаренко (на фото в заголовке) написала на странице застройщика в Facebook, что квартира оказалась на три квадратных метра меньше обещанной, полностью изменилась ее планировка и сроки сдачи дома задерживаются, женщине перезвонили из компании-застройщика и потребовали удалить пост. А через некоторое время заявили, что в одностороннем порядке расторгают договор купли-продажи. Женщине пообещали вернуть ровно ту сумму, которую она заплатила, когда дом еще даже не был построен. Хотя за время строительства квартира поднялась в цене на 40 процентов. — Получилось, что застройщик просто два года пользовался нашими деньгами как беспроцентным кредитом, — говорит Анжелика Бондаренко. — Мы все это время снимали жилье и ждали квартиру, за которую полностью рассчитались. А теперь застройщик лишает нас этого жилья. Возвращает сумму, которую мы вносили два года назад, а сам сейчас может продать эту квартиру значительно дороже — ведь дом уже построен и скоро будет сдан в эксплуатацию. Представитель застройщика прямо заявил, что после того, что я сделала (написала негативный отзыв в соцсети), я ни при каких обстоятельствах не буду жить в этом доме. Юристы называют этот случай беспрецедентным. «ФАКТЫ» выяснили подробности. Читайте также: Афера на 25 миллионов: десятки киевлян лишились жилья

«Общая площадь квартиры уменьшилась на три с половиной метра»

Жилкомплекс, в котором планировала жить молодая семья, находится в поселке Крюковщина Киево-Святошинского района, буквально в десяти минутах езды от Киева. Близость к столице, хорошая инфраструктура, лес и озера — эти факторы при покупке жилья для молодой семьи стали решающими. Квартиру в 2018 году покупала мама Анжелики Юлия Бондаренко.

— В мае 2018 года дочка родила ребенка, и я решила, что детям пора переезжать из съемной квартиры в собственную, — рассказала «ФАКТАМ» Юлия Бондаренко. — Чтобы купить двухкомнатную квартиру в жилкомплексе под Киевом, продала две однокомнатные в Запорожье. Когда мы впервые приехали в жилкомплекс, там уже были построены и заселены три дома. В доме, где я в результате купила квартиру, на тот момент было всего два этажа. Естественно, что цены в еще не построенных домах значительно ниже, чем в уже заселенных. За двухкомнатную квартиру заплатила 840 тысяч гривен (на тот момент 32 тысячи долларов). Плюс еще 5 тысяч гривен за консалтинговые услуги, что тоже было обязательно. Дом обещали сдать в эксплуатацию в ноябре 2019 года. Но этого не случилось.

Я купила квартиру (вернее, имущественные права на жилье в строящемся доме) в июне 2018 года. По проекту площадь квартиры должна была составлять 59,26 квадратных метра, планировались две комнаты и большая кухня. Мы ждали, когда дом построят. Осенью 2019 года коробку уже выгнали, а о вводе здания в эксплуатацию речь не шла. Строительство задерживалось. Но наибольшей неожиданностью стало изменение планировки, о котором нас никто не предупредил. Когда в октябре 2019 года мы записались на просмотр и вместе с представителем компании-застройщика пришли в квартиру, были шокированы — планировка была совсем не такой, как нам обещали! Кухня оказалась маленькой (хотя мы рассчитывали на большую), а общая площадь квартиры уменьшилась на три с половиной квадратных метра. Представитель застройщика сказал, что уже после ввода в эксплуатацию нам, возможно, вернут деньги за недостающие квадраты.

Тем временем дом не ввели в эксплуатацию ни в ноябре, ни в январе 2020 года. В квартиру не пускали, и дети, естественно, волновались. В январе Лика позвонила в компанию и спросила о сроках сдачи. В отделе по работе с клиентами ей нахамили. Сказали, что она не понимает, насколько все сложно, и отказались что-либо объяснять. Посоветовали перезвонить им «еще месяца через три». После этого разговора дочь оставила на странице застройщика в Facebook негативный отзыв о компании. Лика написала о том, как нам изменили планировку, урезали площадь и до сих пор даже не пустили на ремонты. После того как пост был опубликован, ей сразу же перезвонили из отдела маркетинга компании и попросили удалить отзыв. На этот раз разговаривали спокойно и вежливо. Дескать, вы должны понять, какая непростая ситуация в стране, застройщик старается и не нужно портить ему репутацию. В результате дочка пост удалила.

С тех пор об этой истории дети уже успели забыть. Они по-прежнему ждали свою квартиру. В июне 2020 года я записала их на очередной просмотр. Дочка с зятем хотели прийти с рулеткой и все еще раз перепроверить, после чего готовиться к ремонту. Они были записаны на просмотр на 16 июня. Как вдруг 15 июня мне позвонили: «Юлия? Это юрист компании-застройщика Виталий. Хотел сообщить, что так как вы оставляли о нашем комплексе негативные отзывы в соцсетях, мы расторгаем с вами договор». Я, честно говоря, даже не поняла, о каких отзывах идет речь. О том январском инциденте Лика мне не рассказывала. Я сказала, что никаких отзывов не оставляла. «Ну, значит, оставляли от вашего имени, — сказал юрист. — Это уже неважно. Мы расторгаем договор».

Он сказал, что у меня «есть два варианта» и я должна принять решение до 10 часов утра следующего дня. Первый вариант: расторжение договора и возврат мне 840 тысяч гривен, которые я внесла два года назад. Второй вариант: то же самое, только с доплатой со стороны застройщика компенсации в размере 120 тысяч гривен (что с вычетом налога уже получалось 96 тысяч гривен). Но я умею считать и понимала, что все это значит. В июне 2020 года наша квартира уже стоила миллион 176 тысяч гривен. Мне же предложили получить 96 тысяч гривен компенсации. Даже с этой доплатой мне хотели вернуть примерно на восемь тысяч долларов меньше нынешней стоимости квартиры. Мы вложили деньги, когда дом еще даже не был построен, шли на огромный риск. Дети два года, ожидая квартиру, снимали жилье, на что потратили немало денег. А тут получилось, что застройщик нашими деньгами попользовался (как беспроцентным кредитом), дом построил, а теперь может еще и заработать, продав квартиру в готовом доме кому-то другому намного дороже.

«Меня предупредили, чтобы «даже не думала обращаться к юристам», потому что «будет только хуже»

— Одним словом, я была категорически не согласна ни на первый, ни на второй вариант, — продолжает Юлия Бондаренко. — Да и что это значит: за негативный отзыв в соцсети — расторжение договора? Позвонивший мне юрист разговаривал очень дерзко. Предупредил, чтобы я «даже не думала обращаться к юристам», потому что «будет только хуже», а компания своего решения все равно не изменит. Я сказала ему, что нахожусь в Запорожье и не могу приехать так быстро. Сообщила, что придут Лика с мужем, которые как раз были записаны на просмотр.

Сотрудник компании, с которым дети встретились на следующий день, повторил, что договор расторгают из-за той ситуации с отзывом в Facebook.

Этот разговор Лика Бондаренко записала на диктофон. На записи слышно, как сотрудник компании говорит:

«Прежде чем совершить действия, те, что вы совершили… Вот обсуждали с начальником отдела по маркетингу… Надо было думать о последствиях. Если бы вы думали, то ситуации, как сегодня, у вас не было бы.

— Мы с грудничком остались…

— Я ни в коем случае не могу принять ваши человеческие проблемы на себя. Я сотрудник компании".

По словам пострадавшей Анжелики Бондаренко, сейчас ее даже не пускают на территорию жилкомплекса

— В офис компании-застройщика поехала уже со своим юристом, — продолжает Юлия. — Увидев, что я не одна, юрист компании-застройщика Виталий вышел из себя. Заявил, что зря я так поступаю и что «вопрос уже давно решен». Мой юрист, естественно, начал задавать вопросы: на каком основании договор расторгается, почему сумма компенсации именно такая и т. д. Вместо того чтобы ответить, Виталий перешел на крик: «У вас только два варианта, и все! Я не собираюсь ничего обсуждать». Он вел себя очень странно. В ответ на очередную порцию вопросов со стороны моего юриста, заявил, что «мы опускаем его ниже плинтуса» и что я не должна была кого-либо с собой приводить. «Вы должны были просто прийти и подписать бумаги! — кричал он. — Убирайтесь отсюда!»

Вскоре я получила от компании-застройщика письмо, в котором было сказано, что мой договор купли-продажи имущественных прав на квартиру признан никчемным («нікчемний правочин». — Авт.). И что мне вернут 840 тысяч гривен вообще без каких-либо компенсаций.

— На основании отзыва в соцсети?!

— Нет. Виталий сразу предупредил, что по бумагам причина расторжения договора будет другой. Так и получилось. Ко мне как к инвестору претензий у застройщика по документам нет и быть не может — деньги я выплатила в срок и в полном объеме. Причиной признания договора никчемным стала не зависящая от меня бюрократическая формальность.

Чтобы понять, о чем идет речь, необходимо знать, какие документы Юлия Бондаренко подписала при покупке имущественных прав на квартиру в жилкомплексе «Orange Park». Договоров было три. Со стороны застройщика есть две фирмы: ООО «СПВ Инвест» и «Компания по управлению активами «Оранж». Сначала именно эти две фирмы заключили между собой форвардный договор, согласно которому ООО «СПВ Инвест» передала в собственность «Компании по управлению активами «Оранж» имущественные права на указанную квартиру. А затем каждая из этих компаний подписала договор с инвестором (то есть Юлией Бондаренко). С «Компанией по управлению активами «Оранж» Юлия подписала договор купли-продажи форвардного контракта. А с ООО «СПВ Инвест» — договор о купле-продаже имущественных прав на квартиру. Юристы говорят, что такую сложную схему некоторые застройщики используют для того, чтобы сэкономить на налогах. А в данном случае именно эта схема, по сути, помогла лишить квартиры Юлию Бондаренко.

Позже женщина получила письмо, в котором было сказано, что ее договор купли-продажи имущественных прав на квартиру признается никчемным на том основании, что ООО «СПВ Инвест» и «Компания по управлению активами «Оранж» между собой в свое время, оказывается, не рассчитались. В заключенном между этими двумя фирмами форвардном договоре сказано, что цена выпуска этого договора — 8 399,12 гривни и эту сумму в течение 90 дней «Компания по управлению активами «Оранж» должна была заплатить ООО «СПВ Инвест». Но, как вдруг сейчас выяснилось, не заплатила. Поэтому все дальнейшие сделки двух компаний с Юлией Бондаренко теперь признают никчемными. Примечательно, что такая бюрократическая «неприятность» произошла только в случае с квартирой Юлии Бондаренко. С остальными квартирами все в порядке.

— При этом в акте приема-передачи мне форвардного контракта сказано, что форвардный контракт «является выпущенным и вступившим в силу», — продолжает Юлия Бондаренко. — А теперь вдруг оказывается, что по форвардному контракту компании между собой не рассчитались. Но я как инвестор могла об этом знать? И если даже предположить, что там действительно кто-то с кем-то не рассчитался, то какое эти компании имели право, не произведя между собой всех расчетов, заключать со мной какие-либо договоры? Я так понимаю, подобную схему можно применить к любому «не понравившемуся» инвестору. Два года с моей квартирой все было в порядке, а тут вдруг они «случайно обнаружили» такой досадный нюанс.

«Застройщик теперь может продать квартиру значительно дороже, а Юлия понесла большие убытки»

— Сейчас мы подали иск в суд о признании договора купли-продажи имущественных прав действительным, — прокомментировал «ФАКТАМ» ситуацию адвокат Юлии Бондаренко Роман Стойчев. — Иск будет рассматривать Киево-Святошинский районный суд. Очевидно то, что мой клиент Юлия Бондаренко честно выполнила все свои обязательства как инвестор. Она вовремя выплатила всю сумму за будущую квартиру. И точно так же очевидно, что она не имеет никакого отношения к обязательствам, которые, как сейчас утверждает застройщик, не выполнила одна фирма по отношению к другой. А учитывая то, что есть даже аудиозапись, которая подтверждает, что первопричиной всей этой ситуации стал отзыв в социальной сети, мы можем говорить о том, что застройщик сейчас пытается разорвать с Юлией договорные отношения в одностороннем порядке. Получилось, что застройщик действительно использовал ее деньги как беспроцентный кредит. Теперь он может продать эту квартиру значительно дороже, а Юлия при этом понесла большие убытки.

Вот как клиент-сервис «OrangеРark News» объяснял произошедшее в группе инвесторов жилкомплекса «Оранжпарк Крюковщина» в Telegram:

«Между застройщиком и бывшим клиентом сложилась сложная правовая ситуация, при которой произошло нарушение процедуры эмиссии ценной бумаги (а именно был пропущен срок уплаты за эмиссию форвардного контракта), из-за чего клиент в будущем не сможет получить право собственности на недвижимость. Мы пытались урегулировать эту ситуацию, предложив клиенту 120 тысяч гривен компенсации, но клиент отнесся к такому урегулированию агрессивно. Клиент начала действовать вопреки нормам законодательства, используя против застройщика методы информационного давления с целью дискредитации репутации последнего».

Юлию Бондаренко обвинили в том, что она «неоднократно угрожала сотрудникам компании» и тем самым «сделала невозможным дальнейший диалог с застройщиком».

«На данный момент все правовые аспекты со стороны застройщика решены в рамках действующего законодательства», — сказано в сообщении представителя компании.

«ФАКТЫ» направили застройщику официальный запрос, в котором поинтересовались, почему «Компания по управлению активами «Оранж» и ООО «СПВ Инвест» в июне 2018 года подписали с Юлией Бондаренко договоры, предварительно не убедившись в том, что по форвардному контракту между этими двумя компаниями выполнены все финансовые обязательства. Также мы спросили, почему Юлии предложили такую маленькую компенсацию (учитывая нынешнюю стоимость квартиры) и попросили прокомментировать момент с негативным отзывом, который Анжелика Бондаренко оставляла в январе в соцсети. В отделе продаж нам предложили отправить запрос в отдел маркетинга, после чего журналисту «ФАКТОВ» перезвонил мужчина, представившийся начальником инвестиционного отдела «Компании по управлению активами «Оранж» Виталием. Но фамилии он не назвал. Ни на один из своих вопросов «ФАКТЫ» ответ так и не получили. Зато услышали в свой адрес недвусмысленные угрозы.

— По закону вы не имеете права на эти ответы, — заявил Виталий (его речь приводим дословно). — Как представитель компании по управлению активами я не даю вам никаких комментариев. Когда СТБ выпустил свой какой-то ролик, он с точки зрения юриспруденции был очень хороший, и я не просил опровержения. Что вы напишете… Исходя из тех вопросов, которые вы задаете — это относится к компетенции коммерческой тайны компании. Отношения между клиентом и компанией могут быть ограничены грифом «информация с ограниченным доступом». На сегодняшний момент между нашей компанией и Бондаренко есть судебное дело, где мы уже будем решать, у кого какая правовая позиция.

— То есть ответить на наши вопросы вы отказываетесь?

— Они являются… Вы, как и до вас ваши коллеги, неправильно выбираете юридическую канву задаваемых вопросов.

На вопрос журналиста «ФАКТОВ», почему наши вопросы «неправильные», представитель неожиданно заявил, что он этих вопросов… не видел.

— Вопросы мы не получали. Для того чтобы общаться с юристом в таком тоне и так много говорить, для начала надо знать законодательство. И знать, что я имею право не реагировать ни на один запрос, который был направлен с нарушением законодательства.

— В чем заключается наше нарушение?

— Для того чтобы я как компания по управлению активами что-то вам предоставил, я должен официально его получить. У меня никакого отдела маркетинга нету. Если вы считаете необходимым нам что-то предоставить, мы являемся публичной компанией и находимся во всех публичных реестрах. Отправляйте на официально указанные в определенных реестрах… Тогда я вам буду официально что-то отвечать.

Сообщить электронный адрес, на который можно направить запрос, Виталий отказался, заявив, что мы можем найти адреса «в публичных реестрах». А после этого перешел к угрозам:

— Так как вы «ФАКТЫ», с вами будет решать вопросы совсем другая структура, чем с телеканалом, согласны? Вплоть до того, чтобы приостановить вашу лицензию в случае какого-то неправомерного действия с вашей стороны. Поверьте, даже «ФАКТЫ» можно приостановить.

На этом наш разговор с представителем ООО «Компания по управлению активами «Оранж» закончился. «ФАКТЫ» в тот же день направили свой запрос еще и на указанный в реестре электронный адрес ООО «Компания по управлению активами «Оранж». Но ответа не получили.

Впереди судебное разбирательство, которое должно расставить все точки на «і». От того, каким будет исход этой беспрецедентной ситуации, во многом зависит то, стоит ли в принципе покупателям квартир на первичном рынке недвижимости соглашаться на заключение подобных сделок с застройщиками — с участием нескольких компаний и форвардными договорами между ними. Пока ситуация с Юлией Бондаренко демонстрирует то, как подобная схема может сработать против инвестора, добросовестно рассчитавшегося за будущую квартиру. «ФАКТЫ» будут следить за развитием событий.

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