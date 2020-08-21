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Происшествия

В Одессе машина «нырнула» в яму, глубиной с человеческий рост (видео)

23:50 20 августа 2020
Авто в воде

Вечером в четверг, 20 августа, одесситы, проживающие на юго-западном жилом массиве, стали свидетелем необычного зрелища. На улице Академика Королева, напротив здания МРЭО (где автомобилисты — частые гости) ушел под асфальт легковой автомобиль. Похожий случай был отмечен в России, где машина с людьми провалилась в яму с кипятком.

В Одессе, по словам очевидцев, автомобиль «попросту провалился в огромную воронку, доверху заполненную водой».

Как оказалось, в результате прорыва трубы в системе водоснабжения буквально за полчаса вымыло яму, глубиной в человеческий рост.

«Водитель искупался в ней, в прямом смысле слова. Таким образом, он занял „провальное“ пространство и туда не попали другие авто из мощного транспортного потока», — констатируют свидетели ЧП.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве затопило парковку с десятками авто.

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