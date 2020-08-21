Приставал на автостоянке: во Львове за растление мальчика задержан 47-летний педофил

Во Львове, где в июне был задержан подозреваемый в изнасиловании 12-летнего мальчика, снова зафиксирован случай растления несовершеннолетних.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

«20 августа, в 12:25 в полицию поступило сообщение от 14-летнего львовянина, который сообщил, что на территории автостоянки одного из торговых центров неизвестный совершал в отношении него развратные действия», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, к преступлению причастен 47-летний житель города Сколе, его задержали.

Также в полиции добавили, что вскоре суд изберет задержанн6ому меру пресечения.

В настоящее время следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

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