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На государственной шахте во Львовской области погиб горняк
В Украине продолжают гибнуть работающие под землей горняки.
Новая трагедия произошла Во Львовской области, на государственной шахте «Червоноградская».
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
«Горькая весть с шахты 2 „Червоноградская“ (ГП „Львовуголь“). Из-за несовместимых с жизнью травм погиб горняк Александр Лукаш 1985 года рождения. Трагедия произошла, когда работник угледобывающего предприятия находился на пересыпи конвейерных лент», — написал Волынец.
По его словам, спасти жизнь горняку не удалось.
«Детали несчастного случая устанавливаются. Слова соболезнования близким и родным нашего побратима», — добавил Волынец.
Гірка звістка з шахти 2 «Червоноградська» (ДП Львіввугілля). Через несумісні з життям травми загинув гірник Олександр…Опубліковано Шахтарі Червонограда Четвер, 20 серпня 2020 р.
Напомним, 8 июля на шахте в Мирнограде Донецкой области произошел обвал, в результате которого породой засыпало шахтера. Мужчина скончался на месте.
А в конце июля в Луганской области на шахте «Новодружеская» горняк получил смертельные травмы во время обвала бетонной плиты.
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