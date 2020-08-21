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Происшествия

На государственной шахте во Львовской области погиб горняк

3:26 21 августа 2020
Шахта

В Украине продолжают гибнуть работающие под землей горняки.

Новая трагедия произошла Во Львовской области, на государственной шахте «Червоноградская».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Горькая весть с шахты 2 „Червоноградская“ (ГП „Львовуголь“). Из-за несовместимых с жизнью травм погиб горняк Александр Лукаш 1985 года рождения. Трагедия произошла, когда работник угледобывающего предприятия находился на пересыпи конвейерных лент», — написал Волынец.

По его словам, спасти жизнь горняку не удалось.

«Детали несчастного случая устанавливаются. Слова соболезнования близким и родным нашего побратима», — добавил Волынец.

Гірка звістка з шахти 2 «Червоноградська» (ДП Львіввугілля). Через несумісні з життям травми загинув гірник Олександр…

Опубліковано Шахтарі Червонограда Четвер, 20 серпня 2020 р.

Напомним, 8 июля на шахте в Мирнограде Донецкой области произошел обвал, в результате которого породой засыпало шахтера. Мужчина скончался на месте.

А в конце июля в Луганской области на шахте «Новодружеская» горняк получил смертельные травмы во время обвала бетонной плиты.

Ранее «ФАКТЫ» писали о безрадостной судьбе шахтеров в ОРДО, где назревает полный коллапс промышленности: из-за сокращения зарплат бюджетников шахтеры вынуждены соглашаться на то, чтобы на кабальных условиях уезжать на заработки в Россию.

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