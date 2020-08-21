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Происшествия

Памятник на века: в Одессе мешавшее стройке дерево залили бетоном (фото, видео)

10:15 21 августа 2020
дерево

В Одессе появился своеобразный памятник человеческой глупости и варварскому отношению к природе. На стройке в районе Центрального автовокзала рабочие забетонировали мешавшее им дерево. Абсолютно здоровое растение теперь окружено воздухо- и водонепроницаемой «тумбой» высотой около метра. Дерево обрекли на усыхание при том, что в городе стареет фонд зеленых насаждений, и сильный ветер регулярно напоминает об аварийных липах и тополях.

Забетонированное дерево первым заметил одесский архитектор Максим Васалатий. Учитывая, что бетонная инсталляция появилась перед строящимся McDonalds, сначала все вопросы были адресованы ресторану.

дерево

Представители фастфуд-компании заверили, что они никак не причастны к решению строителей да и сами встревожены появлением такого «арт-объекта» у входа.

Руководство строительной компании попыталось оправдаться, что рабочие просто не хотели рубить дерево, а потому выбрали такой компромиссный вариант. «Возможно, это не эстетично, согласен», — заявил представитель застройщика.

Представитель Одесского центра публичных расследований Юрий Дьяченко пообещал привлечь к инциденту внимание городской комиссии по зеленым насаждениям. Согласно нормам, дерево теоретические может быть окружено бетоном, но при этом нельзя забывать о лунке подходящих размеров.

Напомним, ранее в оккупированной Ялте ради строительства были уничтожены вековые деревья в парке имени Чехова.

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Памятник на века: в Одессе мешавшее стройке дерево залили бетоном (фото, видео)

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