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Памятник на века: в Одессе мешавшее стройке дерево залили бетоном (фото, видео)
В Одессе появился своеобразный памятник человеческой глупости и варварскому отношению к природе. На стройке в районе Центрального автовокзала рабочие забетонировали мешавшее им дерево. Абсолютно здоровое растение теперь окружено воздухо- и водонепроницаемой «тумбой» высотой около метра. Дерево обрекли на усыхание при том, что в городе стареет фонд зеленых насаждений, и сильный ветер регулярно напоминает об аварийных липах и тополях.
Забетонированное дерево первым заметил одесский архитектор Максим Васалатий. Учитывая, что бетонная инсталляция появилась перед строящимся McDonalds, сначала все вопросы были адресованы ресторану.
Представители фастфуд-компании заверили, что они никак не причастны к решению строителей да и сами встревожены появлением такого «арт-объекта» у входа.
Руководство строительной компании попыталось оправдаться, что рабочие просто не хотели рубить дерево, а потому выбрали такой компромиссный вариант. «Возможно, это не эстетично, согласен», — заявил представитель застройщика.
Представитель Одесского центра публичных расследований Юрий Дьяченко пообещал привлечь к инциденту внимание городской комиссии по зеленым насаждениям. Согласно нормам, дерево теоретические может быть окружено бетоном, но при этом нельзя забывать о лунке подходящих размеров.
Напомним, ранее в оккупированной Ялте ради строительства были уничтожены вековые деревья в парке имени Чехова.250
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