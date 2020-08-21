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Происшествия

На Ровенщине стоматолог украл в больнице золото для протезов на 320 тысяч гривен

12:16 21 августа 2020
сейф пустой

45-летний сотрудник одного из коммунальных предприятий Костополя, являвшийся материально ответственным лицом, которому было доверено хранение драгоценных металлов, украл 336 граммов золота 900-й пробы стоимостью 320 тысяч гривен. (Ранее в Днепре обокрали больницу, которая принимает больных с коронавирусом.)

— Недостача была выявлена по время внеочередной инвентаризации, которую провели в связи с увольнением подозреваемого, — сообщает прокуратура Ровенской области.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в присвоении чужого имущества в крупных размерах. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Ведется следствие.

По информации других источников, кража произошла в Костопольской районной стоматологической больнице, а золото предназначалось для протезирования зубов.

Как сообщает «Суспільне» со ссылкой на полицию, драгоценный металл хранился в сейфе. Экспертиза показала, что его никто не вскрывал, а открыли «родным» ключом, который был только у подозреваемого стоматолога.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об инциденте в Николаеве. Там женщина крала имущество пациентов и посетителей больницы.

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