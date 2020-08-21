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Из Центрального вокзала в Киеве эвакуировали всех людей: что произошло
В Украине периодически появляются сообщения о «минировании» объектов, особенно это относится к Киеву.
В пятницу, 21 августа, поступило сообщение о «минировании» столичного Центрального железнодорожного вокзала.
«Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве из-за анонимного сообщения о якобы его минировании. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали, объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители», — говорится в сообщении «Укрзалізниці».
При этом в ведомстве отметили, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
Напомним, 1 июня в Киеве на мосту Метро был задержан 32-летний мужчина, который угрожал взорвать мост. Человек держал в руках «взрывпакет», который оказался муляжом. Объясняя свои мотивы, «минер» ссылался на сложные жизненные обстоятельства. Мужчину, по решению суда, перевели в специальное медучреждение, учитывая его склонность к опасному поведению.259
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