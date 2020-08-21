Из Центрального вокзала в Киеве эвакуировали всех людей: что произошло

В Украине периодически появляются сообщения о «минировании» объектов, особенно это относится к Киеву.

В пятницу, 21 августа, поступило сообщение о «минировании» столичного Центрального железнодорожного вокзала.

«Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве из-за анонимного сообщения о якобы его минировании. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали, объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители», — говорится в сообщении «Укрзалізниці».

При этом в ведомстве отметили, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Напомним, 1 июня в Киеве на мосту Метро был задержан 32-летний мужчина, который угрожал взорвать мост. Человек держал в руках «взрывпакет», который оказался муляжом. Объясняя свои мотивы, «минер» ссылался на сложные жизненные обстоятельства. Мужчину, по решению суда, перевели в специальное медучреждение, учитывая его склонность к опасному поведению.

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