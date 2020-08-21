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Происшествия

«Окно в Европу» за 16 тысяч евро: разоблачена сеть по отправке за границу иностранцев-нелегалов (фото)

15:25 21 августа 2020
преступники переправляли

Поначалу правоохранители задержали иностранцев, которые хотели «любым путем» попасть в страны Европейского союза. Следом вышли на организаторов преступной сети, предоставляющей такие «услуги» за 16 тысяч евро с человека. Желающие выехать — в основном выходцы из стран Ближнего Востока, и они платили. (Напомним, весной в Украине была задержана группа, занимавшаяся переправкой нелегалов в ЕС за 5 тысяч долларов с человека.)

Как сообщили в Одесском региональном главке Нацполиции, группа лиц подыскивала таких граждан, попавших в Украину законным и незаконным путями.

«Организаторы — злоумышленники прятали мигрантов в специально арендованных квартирах на территории Одесской, Киевской, Закарпатской и Хмельницкой областей, — сообщили в полиции. — Также обеспечивали их продуктами питания и необходимыми бытовыми вещами. Перевозили своих „клиентов“ по территории Украины и в итоге организовывали их переправку через государственную границу».

Правоохранители провели одновременно 20 санкционированных обысков и изъяли мобильные терминалы, компьютеры, банковские карты, а также наличные средства — 1,3 млн гривен.

Двум организаторам преступной схемы сообщили о подозрении. Им инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет. Решаются вопросы об избрании меры пресечения участникам группы и наложении ареста на имущество.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в 5 тысяч долларов за человека оценивали свои услуги представители другой преступной группы, которая «специализировалась» на переправке в ЕС граждан Турции.

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