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Полтавские аферисты «сдавали» в Одессе несуществующие элитные апартаменты у моря

21:01 21 августа 2020
Полтавские аферисты «сдавали» в Одессе несуществующие элитные апартаменты у моря

Посуточную аренду элитных апартаментов у черноморского побережья в курортной Одессе активно рекламировали в сети, в частности, на сайте интернет- объявлений. Основное условие — стопроцентная предварительная оплата на банковскую карту (ранее «ФАКТЫ» рассказывали о мошеннике, который сдавал в аренду несуществующие дома по всей Украине).

Желающих нашлось немало, предложением успели воспользоваться не менее трех десятков будущих курортников. Но как только «арендодатели» получали оплату, они исчезали, а все планы на отдых доверчивых граждан рассыпались, словно песчаный замок на пляже.

Материальный ущерб обманутых исчисляется сотнями тысяч гривен.

Шустрых авторов объявлений удалось разыскать сотрудникам киберполиции.

«Установлены личности подозреваемых, ими оказались двое полтавчан 36 и 40 лет, — сообщили в полиции. — Никаких апартаментов, квартир и просто какого-либо жилья в Одессе у них не было. Их действия следователи квалифицировали по статье „Мошенничество“ (ч. 2 ст. 190 УК Украины). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до трех лет».

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали читателям, как не попасть в сети жуликов при аренде жилья.


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