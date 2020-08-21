В Одессе у неадекватной матери отобрали девочку-маугли (фото)

В Приморском районе Одессы правоохранители и сотрудники службы по делам детей спасли четырехлетнюю девочку (ранее соцслужбы отобрали малолетних дочерей у родителей-пьяниц на Херсонщине). А началось все с того, что полицию вызвали по поводу неадекватного поведения некой женщины, которая крушила местный магазин и все, что попадалось ей под руку.

Выяснилось, что у дебоширки есть четырехлетняя девочка.

«Мать с ребенком проживают в соседнем с магазином доме, — рассказали в службе по делам детей горсовета. — Есть и, так сказать, отец семейства. Условия их проживания оставляют желать лучшего: полнейшая антисанитария. Однако больше насторожило другое. В 4 года ребенок вообще не разговаривает, лишь издает непонятные звуки и реагирует на окружающих людей весьма специфично. Местные жители рассказали, что девочка по поведению напоминает Маугли…»

Малышку изъяли из семьи, сейчас она находится в детском медицинском учреждении. Специалисты проверяют ее состояние здоровья.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в селе Голодивка Рогатинского района Ивано-Франковской области волонтеры обнаружили мальчика-маугли, который был полностью асоциален: он не разговаривал и избегал людей.

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