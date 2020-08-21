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В страшной аварии под Киевом погиб молодой патрульный (видео)
На Житомирской трассе под Киевом в ДТП погиб капитан полиции Иван Подольский. Ранее в ДТП на Херсонщине погиб начальник сектора уголовного розыска подразделения полиции.
Авария под Киевом случилась у села Мила. По предварительным данным, автомобиль Isuzu создал аварийную ситуацию, в результате чего Volkswagen, под управлением патрульного, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, сообщает dtp.kiev.ua.
Погибшему было всего 33 года, без отца осталась маленькая дочь.
В патрульной полиции Киева подтвердили гибель своего сотрудника. Иван Подольский работал в ведомстве с 2015 года. До этого был участковым.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ивана. Скорбим вместе с вами. Невероятно тяжело терять коллег и верных друзей. Тех, кто бок о бок с тобой искренне и преданно служит украинскому народу. Светлая память тебе, Иван», — такое сообщение оставили коллеги погибшего в Telegram-канале столичной патрульной полиции.
Напомним, в конце мая в смертельном ДТП на трассе Киев-Харьков погиб 27-летний полицейский Михаил Рябчук.125
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