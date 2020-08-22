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"Прожорливые грызуны" на элеваторе: под Харьковом разворовали зерна на почти 2,5 млн гривен
В Харьковской области, где чиновники отлично овладели «наукой» выводить средства из государственного бюджета, правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая разворовывала зерно из хранилищ Государственного агентства резерва Украины.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
«Оперативники СБУ установили, что в состав преступной группы входили трое должностных лиц одной из государственных хлебных баз Харьковской области. По данным следствия, в течение 2018−2019 годов директор предприятия, начальник элеватора и руководитель охраны незаконно завладели и реализовали почти 250 тонн подсолнечника и пшеницы на общую сумму более 2,4 миллиона гривен», — говорится в сообщении.
Отмечается, что судебно-экономическая экспертиза подтвердила недостачу зерна и нанесенный государству ущерб.
В настоящее время всем участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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