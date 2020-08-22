«Скорая» отказалась приезжать: в Кропивницкой колонии осужденный умер от ожогов

В Кропивницкой исправительной колонии № 6 умер заключенный в результате полученных ожогов на производстве. Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

«12 августа 2020 года в 18:35 в медицинскую часть филиала ГУ „ЦОЗ ДКВС Украины в Кировоградской области“ обратился осужденный Д., командированный во вторую смену на производство топливных брикетов. Он пожаловался на ожоги левого и правого предплечья рук и левой и правой голеней ног. По словам осужденного, травму он получил по собственной неосторожности», — говорится в сообщении.

Так, работниками ГУ «Кропивницкая исправительная колония (№ 6)» по обращению работников медицинской части № 6 Филиала ГУ «Центр охраны здоровья ДКВС Украины» в Кировоградской области в тот же день примерно в 19:00 часов осуществлен вызов скорой медицинской помощи по телефону «103».

По решению диспетчера и дежурного старшего врача смены КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Кировоградской области Кировоградского областного совета» пострадавшему отказано в выезде кареты скорой медицинской помощи и оказании неотложной экстренной помощи.

Также о происшествии было немедленно сообщено в дежурную часть Кропивницкого отдела полиции ГУ НП Украины в Кировоградской области и Кировоградскую местную прокуратуру.

По данному факту Кропивницким отделом полиции Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области 12 августа 2020 года внесены сведения в ЕРДР по предварительной правовой квалификации по части 1 статьи 271 УК Украины (Нарушение требований законодательства об охране труда).

Кроме того, осужденный был доставлен в КНП «Кировоградская областная больница Кировоградского областного совета» собственным транспортом сотрудников исправительной колонии.

Отмечается, что 14 августа 2020 года в КНП «Кировоградская областная больница Кировоградского областного совета» проведено необходимое оперативное лечение больного, который в дальнейшем находился в палате интенсивной терапии ожогового отделения в тяжелом состоянии.

«По сообщению медицинской части филиала ГУ „ЦОС ДКВС Украины в Кировоградской области“, в результате полученных ожогов осужденный 21 августа 2020 года около 4 утра умер в КНП „Кировоградская областная больница Кировоградского областного совета“», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», это не первый подобный случай в Украине. Так, недавно в Харькове разгорелся скандал из-за смерти зараженного COVID-19 39-летнего мужчины. У Александра Фалалеева, который был госпитализирован с развившейся из-за коронавируса пневмонией, случился инсульт. Но вместо того, чтобы вовремя оказать мужчине помощь, его полдня возили по городу по разным больницам, и в этих больницах не хотели его принимать.

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