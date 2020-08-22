- 11:40 В Киеве прощаются с выдающимся ученым Борисом Патоном
- 11:29 Расследование дел СБУ против предпринимателя Амирханяна блокируется следствием, — политолог
- 11:17 Коронавирусные антирекорды никого не пугают: в сети показали видео концерта Александра Реввы в Одессе
- 11:04 Украинец Амосов по прозвищу Динамо одержал 24-ю подряд победу в ММА: видео боя
- 10:51 Самолет с Навальным совершил посадку в Берлине
- 10:46 В сеть попало видео подрыва российского генерала в Сирии
- 10:44 В лобовом столкновении Opel с грузовиком под Николаевом погибли два человека
- 10:31 НБУ снизил курс доллара: сколько будет стоить валюта после длинных выходных
- 10:23 Уайт – Поветкин: прогнозы букмекеров на титульный бой в супертяжелом весе
- 09:58 Дерматолог дала простые рецепты масок для укрепления волос
- 09:47 «Скорая» отказалась приезжать: в Кропивницкой колонии осужденный умер от ожогов
- 09:45 Свежие данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
В лобовом столкновении Opel с грузовиком под Николаевом погибли два человека (фото)
Около 23:30 21 августа на 118 км автодороги Н-24 Благовещенское — Николаев возле города Южноукраинска произошла авария с участием грузовика DAF FX с полуприцепом и легкового автомобиля Opel. По невыясненным пока причинам Opel оказался на полосе встречного транспорта, по которой ехал грузовик. Напомним, на Житомирской трассе под Киевом в ДТП погиб 33-летний капитан полиции Иван Подольский.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, в результате столкновения 34-летний водитель Opel и его 33-летний пассажир погибли на месте происшествия, еще двое мужчин-пассажиров 29-ти и 36-ти лет с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. Водитель грузовика, 26-летний гражданин Беларуси, не пострадал.
Открыто уголовное производство. Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления полиции Николаевской области просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, могут предоставить записи с видеорегистраторов, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить 0 (99) 381 36 77, 102.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве водитель-новичок на BMW «просмотрел» поворот и опрокинул Lexus.157
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».
Ветер: 1 м/с C-В
Давление: 748 мм