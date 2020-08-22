В лобовом столкновении Opel с грузовиком под Николаевом погибли два человека (фото)

Около 23:30 21 августа на 118 км автодороги Н-24 Благовещенское — Николаев возле города Южноукраинска произошла авария с участием грузовика DAF FX с полуприцепом и легкового автомобиля Opel. По невыясненным пока причинам Opel оказался на полосе встречного транспорта, по которой ехал грузовик. Напомним, на Житомирской трассе под Киевом в ДТП погиб 33-летний капитан полиции Иван Подольский.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, в результате столкновения 34-летний водитель Opel и его 33-летний пассажир погибли на месте происшествия, еще двое мужчин-пассажиров 29-ти и 36-ти лет с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. Водитель грузовика, 26-летний гражданин Беларуси, не пострадал.

Открыто уголовное производство. Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления полиции Николаевской области просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, могут предоставить записи с видеорегистраторов, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить 0 (99) 381 36 77, 102.

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