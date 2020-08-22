Ушел в магазин и не вернулся: под Одессой нашли мертвым восьмилетнего мальчика (фото)

В субботу, 22 августа, в Белгород-Днестровском районе Одесской области местные жители нашли тело 8-летнего мальчика, который два дня назад вышел из дома в магазин и не вернулся. Ранее в Днепре нашли мертвым 12-летнего мальчика, с заявлением о пропаже которого в полицию обратилась бабушка.



Мальчика из села Старая Царичанка под Одессой искали с вечера 20 августа. В пятницу, 21 августа, местным спасателям сообщили, что на берегу пруда нашли детскую обувь.



Специалисты водолазно-спасательного отделения поселка Затока обследовали дно, поверхность воды и 5 километров побережья.



«Ставок глубиной всего 0,7- 0,8 м был обследован полностью, пропавшего ребенка не обнаружили», — уточнили в ведомстве.



А в субботу, 22 августа, около 8 часов утра местные жители нашли тело мальчика в том же небольшом ставке.



Полиция пока не сообщила об открытии уголовного производства в связи со смертью ребенка.

Напомним, ранее всю Украину шокировало убийство 13-летней девочки под Харьковом, в котором подозревают ее мать. «ФАКТЫ» подробно рассказывали об этой жуткой истории.

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