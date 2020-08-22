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Происшествия

Под Полтавой легковое авто столкнулось с фурой: погибли отец и двое детей (фото)

12:28 22 августа 2020
авария

22 августа около двух часов ночи на 336-м километре автотрассы Киев-Харьков возле села Говтвянчик Полтавского района произошла авария с тремя погибшими и тремя пострадавшими. Напомним, в лобовом столкновении легкового авто с фурой в Николаевской области 21 августа погибли два человека.

Как рассказал «ФАКТАМ» инспектор отдела коммуникации ГУ НП в Полтавской области Павел Сыпитый, рядом с местом аварии на пригорке идет ремонт трассы, и на съезд-подъем для движения открыта только одна сторона. Скорее всего, 30-летний полтавчанин, находившийся за рулем Volvo S60, не учел этого обстоятельства и на участке сужения дороги столкнулся с грузовым автомобилем MAN под управлением 26-летнего жителя Полтавы. К тому же, после обильного дождя асфальт был мокрым, что тоже могло усугубить последствия столкновения.

Удар оказался настолько сильным, что даже многотонная машина оказалась сильно изувеченной. Водитель и пассажир MAN оказались в больнице с политравмами. В тяжелом состоянии в 1-ю городскую больницу была доставлена и 30-летняя пассажирка Volvo- супруга водителя. Увы, он сам и двое детей двух и четырех лет скончались на месте ДТП.

По данному факту ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам ч.3. ст. 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти нескольких человек»).

Как сообщали «ФАКТЫ», недалеко от села Мила Киевской области в ДТП погиб 33-летний капитан полиции.

Фото ГУНП в Полтавской области

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