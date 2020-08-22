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Происшествия

Беспощадная стихия: молния убила мужчину и сожгла тракторный парк на Полтавщине (фото)

14:33 22 августа 2020
пожар

Грозовые дожди, прошедшие в Полтавской области 21 и 22 августа, наделали немало бед — от удара молнии погиб мужчина и случился пожар. Ранее во Львовской области во время грозы пострадала женщина, находившаяся в доме.

В Полтаве под вечер в пятницу, 21 августа, в микрорайоне «Сады-1» молния попала в 32-летнего мужчину. В состоянии клинической смерти его доставили в отделение реанимации городской больницы № 1. Но спустя несколько часов пациент скончался.

А в селе Бреусовка Козельщинского района ночью 22 августа разряд молнии угодил в один из тракторов, стоявших на открытой охраняемой площадке агрофирмы «Добробут». От него огонь перебросился на расположенные рядом другие сельхозмашины и оборудование.

Прибывшим на место ЧП пожарным удалось спасти от повреждения пламенем только три трактора. Большая часть автопарка сгорела.

К ликвидации пожара привлекали 2 единицы техники и 7 человек спасателей. Убытки агрофирмы устанавливаются.

Напомним, в начале лета в курортном Трускавце во время грозы молния ударила в крышу отеля Red Stone, здание загорелось.

Фото: ГСЧС в Полтавской области

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Беспощадная стихия: молния убила мужчину и сожгла тракторный парк на Полтавщине (фото)

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