Утопила в туалете и легла спать: на Тернопольщине мать убила новорожденного ребенка

В Кременецкую районную больницу на Тернопольщине поступила 34-летняя женщина с сильным кровотечением. По словам супруга, который и доставил пациентку в больницу, ей стало плохо прямо на работе. При осмотре женщины медики установили, что она недавно рожала, однако ни муж, ни родственники о ребенке ничего не знали, сообщили «ФАКТАМ» в областной полиции. Напомним, ранее под Херсоном осудили мужчину, избившего 2-месячного сына.

Женщина была плотного телосложения и до последнего работала в поле.

Правоохранители установили, что роды состоялись в ночь на 19 августа — в туалете возле дома (в его выгребную яму «мама» и выбросила новорожденного, после чего спокойно легла спать).

Место преступления

Примечательно, что семья считается обеспеченной — супруги воспитывают двух детей 13-ти и 15-ти лет.

Родился ли ребенок живым, должна установить судебно-медицинская экспертиза. Ведется следствие.

Напомним, ранее аналогичный случай произошел на Днепропетровщине — там столь жестоким образом избавилась от новорожденного первенца 17-летняя роженица.

Фото полиции Тернопольской области

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