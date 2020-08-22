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Происшествия

Пьяный водитель мусоровоза насмерть переехал женщину с ребенком в Киеве (фото)

17:49 22 августа 2020
На месте аварии

В Киеве по улице Флоренции на Русановке пьяный водитель Scania около 13:55 11 августа наехал на женщину, которая вышла на прогулку с 2-летним сыном в коляске. Напомним, в июле аналогичное ЧП произошло под Киевом.

Тело женщины грузовик протянул около 8 метров, прежде чем остановился, сообщает Dtp.kiev.ua, мальчик же выжил и был доставлен в клинику Охматдет.

Смертельных травм у него не обнаружили.

После освидетельствования водителя драгер показал 1,91 промиле.

Активисты и полиция ищут свидетелей инцидента.

Опубликованы фото с места жуткого происшествия.

Ранее сообщалось, что в Одессе BMW X5 сбил женщину с ребенком в коляске — это произошло возле пешеходного перехода.

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