- 17:24 Осталась только соль: под Евпаторией пересохло живописное озеро
- 17:21 Знаменитая украинская спортсменка стала мамой
- 17:18 «Правда о трагедии в Иловайске и Дебальцево — наш долг перед погибшими воинами», — Палица
- 17:15 Синоптик предупредила о погодных сюрпризах в День флага и День независимости
- 16:51 Лукашенко отличился циничным заявлением об избитых силовиками протестующих
- 16:25 «Десна» — «Заря»: где смотреть онлайн матчи 1-го тура чемпионата Украины
- 16:24 Глава Тернопольской ОГА получил позитивный тест на COVID-19
- 16:21 Украина исключила Россию и Беларусь из списка стран «красной» зоны
- 16:01 Утопила в туалете и легла спать: на Тернопольщине мать убила новорожденного ребенка
- 15:36 На въезде в курортную Затоку образовалась многокилометровая пробка
- 15:33 "Рагули" сохранили жизнь вам и вашим детям": ветеран АТО мощно ответил оскандалившейся Егоровой
- 15:09 Скандальный Марио Балотелли сделал пять татуировок на голове
Пьяный водитель мусоровоза насмерть переехал женщину с ребенком в Киеве (фото)
В Киеве по улице Флоренции на Русановке пьяный водитель Scania около 13:55 11 августа наехал на женщину, которая вышла на прогулку с 2-летним сыном в коляске. Напомним, в июле аналогичное ЧП произошло под Киевом.
Тело женщины грузовик протянул около 8 метров, прежде чем остановился, сообщает Dtp.kiev.ua, мальчик же выжил и был доставлен в клинику Охматдет.
Смертельных травм у него не обнаружили.
После освидетельствования водителя драгер показал 1,91 промиле.
Активисты и полиция ищут свидетелей инцидента.
Опубликованы фото с места жуткого происшествия.
Ранее сообщалось, что в Одессе BMW X5 сбил женщину с ребенком в коляске — это произошло возле пешеходного перехода.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Рагули" сохранили жизнь вам и вашим детям": ветеран АТО мощно ответил оскандалившейся Егоровой (видео)
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..
Ветер: 2 м/с C-В
Давление: 749 мм