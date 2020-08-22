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Происшествия

Вандалы пытались разрушить скульптуру девочки с колосками возле музея Голодомора (фото)

18:21 22 августа 2020
Пустой постамент

В ночь с 21 на 22 августа в Киеве был совершен акт вандализма на территории Национального музея Голодомора — неизвестные осквернили скультптуру «Горькая память детства» («Девочка с колосками»), ее пришлось демонтировать для реставрации. Напомним, в 2019 году президент Владимир Зеленский угодил в скандал во время траурных мероприятий в День памяти жертв Голодоморов.

Демонтаж скульптуры

При этом в Музее отмечают, что на самой скульптуре повреждений нет.

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«Тогда (во времена Голодомора. — Авт.) отбирали хлеб, теперь хотят отобрать память», — отреагировал на происшествие народный депутат Владимир Вятрович.

«Самый мирный и невинный памятник, который только можно себе представить. Однако нашлись твари, посмевшие осквернить его. Это же маркер памяти Голодомора», — отметил ветеран войны на Донбассе Роман Кулик, подчеркнув, что все произошло накануне Дня Независимости Украины.

Девочка с колосками до акта вандализма

Напомним, в годовщину освобождения Лисичанска вандалы надругались над памятником погибшим воинам АТО.

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