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В киевском метро задержали "стрелка ДНР": подробности и фото

14:51 23 августа 2020
задержание

В Киеве в метро задержали боевика террористической «ДНР». Проверяя документы у гражданина, полицейские выяснили, что 33-летний мужчина прибыл с оккупированной территории, воевал в рядах боевиков «ДНР» и награжден оккупантами за бои против украинской армии под Славянском в 2014 году.

награды

награды

Как сообщает Нацполиция, подозрительного гражданина задержали на станции «Майдан Незалежности». Пассажир привлек внимание правоохранителей странным поведением. После установления личности задержанного передали сотрудникам СБУ.

награды

Напомним, ранее в Запорожье была задержана группа, призывавшая к созданию «Запорожской народной республики». У пойманных агитаторов нашли награды от террористов «ДНР» и «ЛНР». До этого в Мариуполе был задержан боевик из банды Безлера.

Фото npu.gov.ua

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