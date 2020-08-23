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На Виннитчине семилетние мальчики утонули в сельском пруду: фото с места трагедии
Воскресенье, 23 августа, стало трагичным для жителей села Поповцы Барского района на Виннитчине — в местном пруду были найдены тела двух семилетних мальчиков. Напомним, 12 августа 7-летний мальчик утонул на Фрунзенском канале в Днепре.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, одноклассники рано утром отправились к заготовителю с яблоками и бузиной, однако дома их так и не дождались.
В 09:20 на поверхность воды было поднято тело одного из мальчиков — без признаков жизни, а через два часа нашли и тело его товарища.
Спасатели показали оперативное фото.
Как сообщали «ФАКТЫ», в конце июля на Херсонщине утонул правоохранитель, бросившийся спасать подростков, которых на надувных кругах начало относить в море. ЧП произошло на Арабатской стрелке, куда сотрудник Новокаховского межрайонного отдела областного управления полиции охраны поехал с женой на отдых.441
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