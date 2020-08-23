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Происшествия

В Киеве мужчина на глазах у пассажиров разрисовал вагон метро: сеть ополчилась и на него, и на автора видео

16:05 23 августа 2020
Неизвестный в вагоне

В Киеве на одной из станций метро в вагон зашел парень, который, не стесняясь других пассажиров, разрисовал дверь вагона. Напомним, в июле мэр Киева лично гонял графитчиков в центре города, надорвав ахиллово сухожилие.

Видео акта вандализма появилось в паблике «Типичный Киев».

Примечательно, что пока одни комментаторы возмущались действиями неизвестного, призывая полицию установить его личность с помощью камер видеонаблюдения, другие отметили, что в вагоны было достаточно мужчин, чтобы задержать вандала и передать его полиции, показав видео.

«А все сидят и молчат, очень умные, пока сами ничего делать не будете так и будет», — отреагировала на инцидент Жанна Певцова.

Напомним, накануне пришлось демонтировать скульптуру «Горькая память детства» в центре Киева — по данным СМИ, неизвестные вылили на нее краску.

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