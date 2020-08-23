- 16:09 Ольга Фреймут заболела коронавирусом
- 16:05 В Киеве мужчина на глазах у пассажиров разрисовал вагон метро: сеть ополчилась и на него, и на автора видео
- 15:37 «ПСЖ» — «Бавария»: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
- 15:31 В Минске тысячи людей вышли на протесты и скандируют "Жыве Беларусь": впечатляющее видео
- 15:30 На Виннитчине семилетние мальчики утонули в сельском пруду: фото с места трагедии
- 14:51 В киевском метро задержали "стрелка ДНР": подробности и фото
- 14:39 Назвавшая героев войны "рагулями" Снежана Егорова пожаловалась на травлю и пригрозила полицией
- 14:20 Иран обнародовал данные черных ящиков сбитого Боинга МАУ
- 14:15 В Беларуси стартует масштабный марш против Лукашенко: прямая трансляция из Минска
- 14:05 Александр Усик принял участие в гольф турнире Diplomatic Golf for Good
- 13:43 Влада Седан обвинила Гвардиолу в вылете из Лиги чемпионов: пришлось оправдываться
- 13:25 Температура до 39: заболевшая COVID-19 Тимошенко находится в тяжелом состоянии
В Киеве мужчина на глазах у пассажиров разрисовал вагон метро: сеть ополчилась и на него, и на автора видео
В Киеве на одной из станций метро в вагон зашел парень, который, не стесняясь других пассажиров, разрисовал дверь вагона. Напомним, в июле мэр Киева лично гонял графитчиков в центре города, надорвав ахиллово сухожилие.
Видео акта вандализма появилось в паблике «Типичный Киев».
Примечательно, что пока одни комментаторы возмущались действиями неизвестного, призывая полицию установить его личность с помощью камер видеонаблюдения, другие отметили, что в вагоны было достаточно мужчин, чтобы задержать вандала и передать его полиции, показав видео.
«А все сидят и молчат, очень умные, пока сами ничего делать не будете так и будет», — отреагировала на инцидент Жанна Певцова.
Напомним, накануне пришлось демонтировать скульптуру «Горькая память детства» в центре Киева — по данным СМИ, неизвестные вылили на нее краску.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!
Ветер: 2 м/с В
Давление: 748 мм