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Таксист в Киеве "укололся" на глазах прохожих и продолжил развозить пассажиров (фото)
В Киеве 22 августа около 15:00 прохожие стали свидетелями того, как один из таксистов сделал себе инъекцию наркотика и после этого продолжал развозить пассажиров. К счастью, одна из свидетелей сообщила об инциденте правоохранителям. Ранее в Киеве таксист изнасиловал и ограбил пассажирку. Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киева в Facebook.
«„Водитель такси с пассажиром кололи себя шприцем, а после лежали лицами на панели приборов“ — такой вызов получили патрульные, вчера, около 15 часов. Заявитель, в подтверждение своих слов, даже предоставила фотографию мужчин. ЧП произошло на улице Борщаговской», — говорится в сообщении.
Патрульные, прибывшие на место, не обнаружили указанный автомобиль Renault, но информацию передали коллегам и начали поиски.
«Инспекторы обнаружили Renault позже на улице Гетьмана. Патрульные заметили явные признаки наркотического опьянения у 39-летнего водителя, а пассажир был уже другой. По требованию стражей порядка пройти процедуру освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался, кроме того, не имел при себе водительского удостоверения», — сообщили в полиции.
Как писали «ФАКТЫ», более года назад в Киеве в Соломенском районе поймали водителя такси в состоянии наркотического опьянения. Таксиста-неадеквата задержали неравнодушные граждане и удерживали до приезда патрульных.
А перед этим в Киеве по улице Антоновича, 122 патрульные задержали машину Ravon R4 с брендингом службы такси Uber. Водитель находился в состоянии наркотического опьянения.579
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