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Могли встретить праздник в горах: в Карпатах во время спуска с Говерлы заблудились 15 туристов
Несмотря на кажущуюся «изученность» маршрутов и «простоту ориентировки» Карпаты никому не позволяют относиться к себе легкомысленно, и часто преподносят «неорганизованным» туристам и даже целым туристическим группам «сюрпризы».
Один из них произошел на минувших выходных, и если бы не вовремя подоспевшая помощь, то путешественники вполне могли встречать День независимости вдалеке от дома.
Так, во время спуска с Говерлы в Карпатах заблудились 15 туристов из Львова — потеряли ориентир во время спуска.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
«22 августа спасателям Прикарпатья поступило сообщение о том, что во время спуска с горы Говерла заблудилась группа туристов из города Львов в числе 15 человек», — говорится в сообщении.
Для поисковых работ привлекли четырех спасателей отделения Ворохта урочища Заросляк.
После довольно длительных поисков спасателям удалось выйти на туристическую группу на синем маршруте и сопроводить ее до спортивной базы «Заросляк». Таким образом, праздник не был испорчен.
В то же время в прошлом году на серпантине горы Говерла рядом с водопадом Говерлянский погиб мужчина — им оказался 48-летним жителем города Бар Винницкой области.
А житель Кременца Тернопольской области, потерявший ориентир на Говерле в конце декабря, даже был вынужден встречать новый 2020 год на горной вершине.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце июня на Говерле заблудились двое туристов.70
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