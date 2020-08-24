Могли встретить праздник в горах: в Карпатах во время спуска с Говерлы заблудились 15 туристов

Несмотря на кажущуюся «изученность» маршрутов и «простоту ориентировки» Карпаты никому не позволяют относиться к себе легкомысленно, и часто преподносят «неорганизованным» туристам и даже целым туристическим группам «сюрпризы».

Один из них произошел на минувших выходных, и если бы не вовремя подоспевшая помощь, то путешественники вполне могли встречать День независимости вдалеке от дома.

Так, во время спуска с Говерлы в Карпатах заблудились 15 туристов из Львова — потеряли ориентир во время спуска.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

«22 августа спасателям Прикарпатья поступило сообщение о том, что во время спуска с горы Говерла заблудилась группа туристов из города Львов в числе 15 человек», — говорится в сообщении.

Для поисковых работ привлекли четырех спасателей отделения Ворохта урочища Заросляк.

После довольно длительных поисков спасателям удалось выйти на туристическую группу на синем маршруте и сопроводить ее до спортивной базы «Заросляк». Таким образом, праздник не был испорчен.

В то же время в прошлом году на серпантине горы Говерла рядом с водопадом Говерлянский погиб мужчина — им оказался 48-летним жителем города Бар Винницкой области.

А житель Кременца Тернопольской области, потерявший ориентир на Говерле в конце декабря, даже был вынужден встречать новый 2020 год на горной вершине.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце июня на Говерле заблудились двое туристов.

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