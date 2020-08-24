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В Днепре ДТП с двумя жертвами: легковушка въехала под прицеп фуры (фото, видео)
Вечером воскресенья, 23 августа смертельная авария произошла на проспекте Богдана Хмельницкого Шевченковского района города Днепр. Ранее к гибели двух человек привело ДТП под Николаевом.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, водитель легкового автомобиля Opel Omega не справился с управлением. В результате легковушка въехала под прицеп грузового автомобиля Volvo FH 12420. От удара машина деформировалась, зажав водителя и пассажира которые погибли при столкновении.
Спасатели извлекли тело водителя при помощи режущего гидравлического инструмента. Затем пневматическим режущим инструментом разрезали изуродованные конструкции автомобиля и изъяли тело пассажира.
Полиция проводит следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
Ранее сообщалось, что в Полтаве при столкновении легковушки с фурой погибли отец и две детей.116
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