На трассе Киев — Чоп фура протаранила стоящую легковушку: есть жертвы (фото)

В воскресенье, 23 августа, в Бродах Львовской области произошло смертельное ДТП, в котором пострадали дети. Два дня назад в Николаевской области в лобовом столкновении легкового авто с фурой погибли два человека.



Как сообщили в полиции, на трассе Киев-Чоп в районе Брод 32-летний водитель грузовика «Скания» столкнулся с автомобилем «Фиат», который остановился перед выездом на трассу.



В результате столкновения водитель «Фиата» — 56-летний местный житель — погиб на месте. Трое его пассажиров — 35-летняя женщина и двое мальчиков 6-ти и 7-ми лет получили серьезные травмы и были госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.



По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Виновника ждет наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Водитель грузовика задержан. Ведется следствие.

Напомним, 22 августа около двух часов ночи на автотрассе Киев-Харьков возле села Говтвянчик Полтавского района произошла авария с тремя погибшими и тремя пострадавшими, среди которых были и дети.

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