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В Полтаве иностранец под наркотиками угнал машину с женщиной и двумя детьми (видео)
В понедельник, 24 августа, в центре Полтавы наркоман угнал машину, в салоне которой находилась женщина с двумя маленькими детьми. Ранее в Запорожской области пьяные жители села Вознесенка избили патрульных полицейских и угнали их служебный автомобиль
Инцидент в Полтаве произошел на улице Соборности около 13:00. Молодой иностранец угнал автомобиль Opel. В это время в машине сидела мама с детьми одного и восьми лет. Глава семьи, который отлучился буквально на несколько минут за покупками, увидев, как его машина набирает скорость, остановил проезжавшее мимо авто патрульных.
Полицейским, к счастью, долго преследовать угонщика не довелось. Через несколько сот метров, в нарушение правил дорожного движения, тот попытался развернуться на путепроводе и врезался в отбойник.
Оставив автомобиль, парень бросился к стоявшим возле ресторана «Мимино» машинам, пытаясь скрыться на одной из них, но ему не удалось открыть ни одну дверцу. Об этом «ФАКТАМ» рассказал инспектор управления полиции в Полтаве Руслан Возница.
В это время на место происшествия уже выехал наряд патрульных, который вызвали свидетели ДТП. Увидев машину с мигалками, темнокожий парень бросился наутек, но его быстро задержали.
Угонщик вел себя странно и правоохранители поняли, что он находится в состоянии сильного наркотического опьянения. Полицейские доставили угонщика в наркодиспансер. В отношении него будет возбуждено уголовное производство за незаконное завладение автомобилем, и, возможно, за похищение людей.
К счастью, женщина с детьми не пострадали, хотя и пережили сильный стресс. Их Opel тоже «отделался» только несколькими царапинами и вмятинами.
Его техническое состояние вполне позволяет семье отправиться через несколько дней в зарубежное путешествие. Чтобы оно состоялось и автомобиль не отправляли на штрафплощадку, хозяин отказался от оформления протокола о ДТП.
Видео опубликовано на странице «Підслухано в Полтаві» в Instagram.
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