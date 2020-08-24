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Происшествия

В учебном центре "Десна" прогремел взрыв: погиб военный

20:39 24 августа 2020
здание

В понедельник, 24 августа, в одном из общежитий учебного центра «Десна» произошел взрыв — погиб один военный погиб, три человека получили травмы. Напомним, осенью в центре Киева, в результате мощного взрыва погибли два человека, один из них бывший морской пехотинец, служивший в АТО Виктор Дегтярев (позывной «Сенсей»).

О ЧП в «Десне» сообщается, что инцидент произошел в 17:30 во внеслужебное время.

Причина взрыва — личная небрежность и пренебрежение мерами безопасности, говорится на странице учебного центра в Facebook.

Среди троих пострадавших — девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Она находится в тяжелом состоянии.

Все раненые были оперативно доставлены в госпиталь, где им оказали медицинскую помощь.

В настоящее время на месте происшествия работает руководство учебного центра, командование Сухопутных войск и следственная группа Национальной полиции Украины в Козелецком районе.

Ранее «ФАКТЫ» неоднократно писали о гибели военных на мирной территории Украины от боеприпасов, привезенных ими из зоны боевых действий на Донбассе.


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