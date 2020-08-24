В Киеве 7-летний мальчик выпал из окна 12 этажа и разбился насмерть (видео)

В понедельник, 24 августа, в Дарницком районе Киева 7-летний мальчик выпал из окна 12 этажа и разбился. Ранее в Харькове погибли мать и ребенок, выпав с 16 этажа жилого дома.

Трагедия произошла на проспекте Григоренко, 33/44. Врачи скорой, которые прибыли на место ЧП, уже ничем не могли помочь ребенку — смерть наступила мгновенно, сообщает «Киев Оперативный».

По предварительной информации, отец ребенка пошел встречать жену и оставил мальчика одного дома на 15 минут.

Напомним, в Одессе выпавшие из окна пятого этажа женщина и ребенок остались живы, но получили многочисленные травмы.

Фото: dtp.kiev.ua

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