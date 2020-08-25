Трагедия в Кривом Роге: в карьере на глубине 170 метров нашли тело молодой девушки

В Кривом Роге Днепропетровской области после семейной ссоры ушла из дома и не вернулась 19-летняя Ирина Калинчук. Ранее сообщалось о пропаже в Вишневом под Киевом 16-летней Алины Г., которая пошла на прогулку с полуторамесячным сыном Артемом и не вернулась домой.

К сожалению, уход девушки из дома в Кривом Роге закончился трагедией: после нескольких дней поисков ее тело нашли на дне карьера в Терновском районе города, сообщило местное издание «Рудана».

Журналисты уточняют, что когда 17 августа девушка не вернулась домой, ее подали в розыск.

Тело погибшей нашли спасатели отряда ДВГРЗ на глубине 170 метров.

Труп девушки лежал на выступе пропасти. Его достали с помощью альпинистского снаряжения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале года в Коростышевском районе Житомирской области сутки искали 13-летнего Максима Костюченко, который поссорился с родными и ушел из дома в селе Гуменники. Отмечалось, что невзирая на снег, ребенок был легко одет — в кофту и жилетку, а на ногах вообще были комнатные тапочки. Разыскать «потеряшку» удалось через несколько дней поздно ночью — он прятался на ферме в родном селе и сильно промерз. Полицейские сразу же доставили его в больницу.

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