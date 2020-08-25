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Происшествия

Появились фото смертельного взрыва в общежитии учебного центра «Десна»

10:56 25 августа 2020
общежитие

В понедельник, 24 августа, в поселке Десна Козелецкого района Черниговской области в общежитии улучшенного типа для военнослужащих контрактной службы прогремел взрыв.

По предварительным данным, взорвалась граната РГД-5. В результате взрыва погиб один военнослужащий. Еще трое — двое военнослужащих и гражданская женщина — доставлены в госпиталь Деснянского гарнизона с ранениями различной степени тяжести.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства, которые привели к взрыву. Криминалисты направили на исследование собранные вещественные доказательства, среди которых — обломки взрывного устройства, сообщили в Нацполиции и опубликовали фото с места ЧП.

В полиции открыли уголовное производство. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, взрывы гранат в мирных городах Украины нередки. Часто гибнут бывшие военнослужащие, которые привозят боеприпасы с воюющего Донбасса.

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