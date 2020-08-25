Одессит отсудил у государства два миллиона гривен за то, что 10 лет доказывал свою невиновность

Ровно десять лет назад, 24 августа 2010 года следователем Портофранковского ОМ Приморского района ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области было возбуждено уголовное дело в отношении Вячеслава Грациотова по факту нанесения им умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть человека. Ровно столько же понадобилось молодому одесситу, чтобы быть полностью оправданным по этому делу и добиться компенсации за моральный ущерб (напомним, ранее одесситка отсудила у горсовета 12 тысяч долларов на ремонт своего авто, поврежденного упавшим деревом).

Все началось с драки вечером 23 августа 2010 года в центре Одессы, на Соборной площади. Вячеслав вместе с подругой гулял по городу. К паре привязались двое нетрезвых парней. Началась потасовка. Защищая себя и девушку, Грациотов нанес одному из парней ранение перочинным ножом. От значительной кровопотери нападавший Роман Трачев скончался в больнице.

И началась бесконечная следственно-судебная эпопея: помещение в СИЗО, следственные эксперименты, постоянные допросы… Позднее дело было переквалифицировано в «причинение тяжких телесных повреждений при превышении необходимой самообороны». Однако все эти годы обвиняемый не имел права покидать пределы города. Из-за постоянного стресса и судов молодой человек не смог продолжать учебу в университете. Найти работу также оказалось проблематично.

Дело рассматривали много раз, но без каких-либо подвижек. Только в декабре 2016 года «дело Грациотова» взял под личный контроль тогдашний генпрокурор Юрий Луценко, надзорное ведомство полностью отказалось от обвинений. Последовал оправдательный судебный приговор, однако родственники погибшего подали апелляцию…



Сейчас решением Малиновского районного суда Одессы удовлетворен уже гражданский иск Вячеслава Грациотова. Предъявлен он к государству Украина в лице Государственной казначейской службы, Одесского горуправления регионального главка МВД, прокуратуры Одесской области, Приморскому районному суду Одессы — о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.

Исследовав материалы дела, приняв во внимание письменные и устные объяснения сторон, другие доказательства, суд счел заявленный иск обоснованным и подлежащим удовлетворению. Таким образом с перечисленных выше структур будет взыскано (в лице Государственной казначейской службы Украины) «компенсацию морального вреда, причиненного истцу незаконными действиями органов дознания, досудебного следствия и суда в размере 2 000 000 (два миллиона) гривен 00 копеек. Также взыскать за счет средств государственного бюджета через Государственную казначейскую службу Украины понесенные судебные расходы, связанные с рассмотрением дела, в размере — 4004 (четыре тысячи четыре) гривни 00 копеек».

Ранее жительница Одессы отсудила у больницы 700 тысяч гривен за то, что медики «не заметили» у ее дочери острый аппендицит.

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