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Происшествия

В командовании назвали причину гибели офицера ВСУ на Луганщине

13:49 25 августа 2020
Владимир Рудик

В командовании 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого сообщили, что старший лейтенант Владимир Рудик, погибший 22 августа в зоне боевых действий на Донбассе, скончался в результате неосторожного обращения с оружием.

Такой вывод сделали по результатам предварительной служебной проверки. Ранее в сети появилась информация, что старший лейтенант погиб от пули снайпера.

«Командование бригады выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира», — говорится в сообщении.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с 27 июля введен режим тишины. Украинская сторона отмечает, что со стороны боевиков серьезных обстрелов не наблюдается.

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