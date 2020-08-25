Таинственное исчезновение: под Одессой во время прогулки на яхте пропал гражданин Нигерии

Последние четверо суток одесские волонтеры и активисты заняты интенсивным поиском 21-летнего гражданина Нигерии Обари-Марка Калеба. Он, выпускник Сумского национального аграрного университета, имеет вид на жительство в Украине, приехал в Одессу со своим другом. Здесь познакомился с девушкой, от которой получил приглашение на морскую прогулку. В ходе последней, на яхте, вдоль одесского побережья, он бесследно исчез в открытом море, в районе поселка Совиньон. При невыясненных обстоятельствах. (Ранее в Нидерландах нашли мертвой украинку, пропавшую с лайнера Regal Princess.)

По словам волонтеров поисковой платформы «911», на борту яхты из частного яхт-клуба «Совиньон» находилось не более шести человек. Все они были знакомы между собой.

Однако сейчас они всячески избегают контактов с волонтерами и правоохранителями.

«Что самое главное, категорически не желает общаться именно та девушка, с которой Обари познакомился, — рассказала «ФАКТАМ» координатор поисковой платформы Юлия Лавриненко. — Она удаляет у себя в гаджетах все комментарии. По нашим данным, она является владелицей одного из одесских клубов, имеющих неоднозначную репутацию и непосредственное отношение к БДСМ (психосексуальная субкультура, основанная на эротическом обмене властью и иных формах сексуальных отношений, затрагивающих ролевые игры в господство и подчинение. — Авт.). Именно в этом клубе 5 недель назад сделано фото, на котором эта девушка и пропавший ныне иностранец запечатлены вместе. Характерно и то, что второго иностранца, друга исчезнувшего, на яхту не пригласили.

Говорят, что на ее борту было всего девять человек, это вместе с капитаном. Также утверждают, что Обари «просто пошел искупаться». Это за 4−5 километров от берега сделал человек, который не умеет плавать…".

Волонтеры также рассказали, что оба иностранца — англоязычные, не владеют ни украинским, ни русским. Личные вещи, телефон и обувь пропавшего гулявшая компания передала его другу.

«При этом ему „посоветовали“ держать язык за зубами, и теперь он опасается общаться как с Верой, так и с ее знакомыми. При этом информацию полностью закрыли в частном яхт-клубе, ее не дают и нам. Хотя там повсюду камеры видеонаблюдения и, естественно, все как на ладони…» — уточнили волонтеры.

Они утверждают, что «не торопится заниматься расследованием и полиция», отвечая, что не они (волонтеры) являются заявителями о ЧП и «потому никакой информации давать вам не будем».

Во всяком случае до сих пор отсутствует даже официальная ориентировка на поиск пропавшего. Его друг-иностранец вынужден был нанять частных дайверов, которые заняты поисками в акватории.

В главке Нацполиции «ФАКТАМ» подтвердили сам инцидент, сказав, что этим занимается территориальный отдел полиции. «Каких-либо результатов пока нет», — констатировали правоохранители.

Также стало известно, что полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное убийство».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что с борта судна «Виктория» исчез украинский моряк Александр Горяев. А за несколько дней до этого с борта крупнотоннажного балкера Star Aquila пропал 41-летний украинец Денис Литвиненко.

Фото Обари-Марка Калеба предоставлено поисковой платформой



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