Разгул стихии в Виннице: упавшее дерево накрыло троллейбус с людьми (видео)

Винницу 25 августа накрыло сильнейшим ливнем. Ветер валил деревья, один из старых каштанов на улице Пирогова рухнул, накрыв проезжавший мимо троллейбус с пассажирами.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, после аварии все находившиеся в салоне смогли выбраться наружу, пострадавших нет. А вот движение транспорта по улице быстро восстановить не получилось.

Ствол и массивные ветви дерева при падении оборвали электропровода и повредили находившиеся рядом автомобили. Спасателям пришлось применять специнструмент для расчистки дороги.

Еще одно дерево упало на авто, припаркованное в придомовой зоне. Как и в предыдущем случае, обошлось без пострадавших.

Если в областном центре стихия принесла дождь и шквалы, то жителей Винницкого района ждал еще и град. Садоводы жалуются, что были повреждены плодовые деревья, уничтожен урожай груш и яблок. В частном секторе Винницы и в окрестных районах затоплены дворы, спасатели откачивают воду и ликвидируют последствия стихии.

Напомним, синоптики предупреждают, что 27 и 28 августа очередной фронт принесет непогоду в западные, северные и местами центральные области. Об этом в статье Дожди с грозами: синоптики рассказали о погоде в Украине.

Фото vn.dsns.gov.ua



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