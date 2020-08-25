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Разгул стихии в Виннице: упавшее дерево накрыло троллейбус с людьми (видео)
Винницу 25 августа накрыло сильнейшим ливнем. Ветер валил деревья, один из старых каштанов на улице Пирогова рухнул, накрыв проезжавший мимо троллейбус с пассажирами.
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, после аварии все находившиеся в салоне смогли выбраться наружу, пострадавших нет. А вот движение транспорта по улице быстро восстановить не получилось.
Ствол и массивные ветви дерева при падении оборвали электропровода и повредили находившиеся рядом автомобили. Спасателям пришлось применять специнструмент для расчистки дороги.
Еще одно дерево упало на авто, припаркованное в придомовой зоне. Как и в предыдущем случае, обошлось без пострадавших.
Если в областном центре стихия принесла дождь и шквалы, то жителей Винницкого района ждал еще и град. Садоводы жалуются, что были повреждены плодовые деревья, уничтожен урожай груш и яблок. В частном секторе Винницы и в окрестных районах затоплены дворы, спасатели откачивают воду и ликвидируют последствия стихии.
Напомним, синоптики предупреждают, что 27 и 28 августа очередной фронт принесет непогоду в западные, северные и местами центральные области. Об этом в статье Дожди с грозами: синоптики рассказали о погоде в Украине.
Фото vn.dsns.gov.ua
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