Коварное похищение Volkswagen в Киеве спровоцировало несколько ДТП с угрозой для жизни водителей и пешеходов

Киевским полицейским удалось задержать злоумышленника, который под видом просмотра автомобиля Volkswagen с целью приобретения похитил его у законных владельцев. Стоит обратить внимание на то, что вор не только сильно повредил похищенное авто, но и спровоцировал несколько ДТП, которые угрожали жизни водителей и пешеходов. Об этом сообщила патрульная полиция Киева на своей странице в Facebook.

Владельцы угнанного авто предостерегают добропорядочных горожан от мошеннических сделок, которые заключаются в том, что потенциальный покупатель настаивает на осмотре авто вечером, а потом под видом проверки мотора просит включить двигатель и проехаться, но уже за секунды исчезает в неизвестном направлении.

«21 августа вечером злоумышленник позвонил по объявлению на AUTO. RIA, которое владельцы автомобиля Volkswagen разместили накануне, и сообщил, что хотел бы приобрести автомобиль, однако попросил встретиться для осмотра автомобиля исключительно в вечернее время. На следующий день (22 августа. — Авт.) он назначил встречу на Подоле, попросил включить двигатель для осмотра мотора и выехал на проезжую часть. Таким образом без разрешения злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Владелец автомобиля сразу сообщил о факте похищения автомобиля работникам полиции. В Киеве начали операцию «Перехват», — говорится в сообщении.

Благодаря быстрой и оперативной работе патрульной полиции и помощи Автомайдана Киева вора удалось поймать на улице Степана Бандеры, где проходят ремонтные работы моста. Мужчина в пробке бросил автомобиль и попытался скрыться в неизвестном направлении, однако работники полиции смогли его задержать. Патрульные составили на беглеца протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) по ст. 122−2 (Невыполнение водителями требований об остановке) и по ст. 122−4 (Оставление места ДТП) КУАП. После этого мужчину задержали и передали следственно-оперативной группе.

Как позже выяснили пользователи сети, вором автомобиля оказался 24-летний уроженец Одесской области, который в последнее время проживал и работал в Киеве, где занимался ремонтом и разбором автомобилей марки Volkswagen и Audi. Кроме того, ранее он искал работу водителя, отмечая, что он и его семья занимаются перепродажей автомобилей.

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