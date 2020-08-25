В Одессе мужчина зарезал двух грабителей, напавших на него на улице (фото)

Во вторник, 25 августа, в Одессе произошло двойное убийство. В самом крупном жилом массиве города — поселке Котовского, где на днях мотоциклист сбил на переходе мать с двумя малышами, — двое неизвестных, стремясь завладеть личной сумкой молодого человека, напали на него прямо на улице.

Кровавая драма разыгралась по проспекту Добровольского, 149/5. Прямо возле дома ребенка № 3 «Солнышко».

Как утверждают очевидцы, «парень не испугался и не стал убегать, а достал нож и „порезал“ обоих нападавших мужиков».

В настоящее время, как уверяют правоохранители, оперативники разыскивают «мужчину с ножом». На вид ему 40−50 лет, рост 165−170 см, среднего телосложения, одет в темные шорты до колен, темно-синюю футболку, темную кепку. На лице — щетина. При себе имел рюкзак черного цвета, сумку оранжевого и белого цвета. После совершения преступления скрылся в межквартальных проездах.

Один из местных Tеlegram-каналов разместил фото вероятного убийцы двоих мужчин. Можно предположить, что он уже попадал в поле зрения правоохранителей и, возможно, не единожды.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о нападении двух грабителей на 63-летнего президента итальянского футбольного клуба. Он сумел отбиться, но обошлось без кровопролития.

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